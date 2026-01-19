노인일자리 급여 월평균 40만 원…"생계비 목적, 먹는 데 쓴다"

▲ 서울 마포구청에서 열린 마포구 노인일자리 박람회를 찾은 시민들이 일자리 신청을 위해 줄을 서 있다.

지난해 노인일자리 사업 참여자들은 월평균 활동비로 40만 5천 원을 받은 것으로 나타났습니다.일자리 참여 목적 1위는 생계비, 지출 1위는 식비였습니다.참여자들의 연 소득은 비(非)참여자의 절반도 되지 않았으며 절반 가까이는 인터넷에 접근을 못하는 정보 취약계층이었습니다.한국노인인력개발원은 오늘(19일) 이런 내용의 '2025년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 실태조사'와 '제1차 한국 어르신의 일과 삶 패널조사' 결과를 발표했습니다.노인일자리 사업은 활동·생산적인 노후 생활을 위해 65세 이상 기초연금수급자 등(일부 유형 60세 이상)에게 돌봄·행정지원·민간기업 업무 등 맞춤형 일자리를 제공하는 사업입니다.이번 노인일자리 실태조사는 해당 사업에 참여하고 있는 60세 이상 참가자 2천985명과 대기자(신청했으나 미선발) 500명을 대상으로 진행됐습니다.참여자들의 월평균 활동비는 40만 5천 원이었습니다.구간별로 보면 30만 원 미만을 받는다는 참여자가 70.5%로 다수였으며 40만 원 이상∼70만 원 미만이 15.6%, 100만 원 이상이 7.0%였습니다.응답자들의 일자리 신청 이유로는 생계비 마련(51.5%)을 위해서라는 비율이 가장 높았습니다.용돈 마련이 23.2%, 사회활동을 위해서가 20.8%였습니다.경제적 효과에 대해서는 참여자의 65.1%가 '있다'고 답했습니다.효과성에 대한 점수는 평균 3.71점(5점 만점)이었습니다.노인일자리의 의미로는 '가족에게 도움이 됨'이라는 답변이 34.7%로 가장 많이 나왔으며 '능력을 활용해 성취감을 얻을 수 있음'이 29.8%, '존재감 확인'이 23.6%였습니다.활동 급여는 식비(65.0%)로 가장 많이 쓰였으며 이어 보건의료비(12.5%), 주거 광열비(7.9%) 순이었습니다.참여자들에게 희망하는 노인일자리의 형태를 물어본 결과, 이들은 주 평균 3.7일·일 평균 3.6시간 일하고 월평균 59만 8천 원을 수령하기를 원하는 것으로 나타났습니다.(사진=연합뉴스)