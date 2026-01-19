최근 5년간 한랭질환 절반 이상이 '노인'…"보온에 주의해야"

▲ 얼음이 언 계단 오르는 어르신

절기상 일 년 중 가장 춥다는 대한을 하루 앞두고 전국에 강력한 한파가 예고된 가운데, 질병관리청이 고령층의 한랭질환 주의를 당부했습니다.질병관리청에 따르면 최근 5년간 응급실에 신고된 한랭질환자는 총 1,914명으로, 이 가운데 56%인 1,071명이 60세 이상이었습니다.특히 전체 환자의 12.2%인 234명은 치매를 동반하고 있어, 인지 기능이 저하된 고령층의 위험이 매우 큰 것으로 나타났습니다.한랭질환은 추위 때문에 발생하는 저체온증이나 동상 등을 말합니다.고령층은 체온 조절 능력이 낮아 전신성 질환인 저체온증 발생 비율이 높고, 젊은 층은 야외활동 중 손가락이나 발가락 등에 걸리는 동상과 동창의 비중이 컸습니다.발생 장소는 모든 연령대에서 길가가 가장 많았으나, 고령층은 집 안이나 주거지 주변에서 발생하는 사례가 많았고 젊은 층은 산이나 스키장, 해변 등 야외활동 장소에서 주로 발생했습니다.이번 2025-2026절기 한랭질환자는 이번 달 17일 기준 사망자 7명을 포함해 총 209명으로 집계됐습니다.이는 지난 절기 같은 기간보다 약 9% 늘어난 수치이며, 환자의 절반 이상인 54.1%가 65세 이상 노인이었습니다.기상청은 대한인 내일 전국의 최저기온이 영하 17도에서 영하 3도 사이로 떨어지는 강추위가 찾아올 것으로 전망했습니다.질병관리청은 외출 시 방한복과 모자, 장갑 등을 반드시 착용하고, 치매 등 기저질환이 있는 고령층의 경우 보호자의 세심한 관찰이 필요하다고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)