뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

최근 5년간 한랭질환 절반 이상이 '노인'…"보온에 주의해야"

박세용 기자
작성 2026.01.19 10:45 수정 2026.01.19 10:46 조회수
최근 5년간 한랭질환 절반 이상이 '노인'…"보온에 주의해야"
▲ 얼음이 언 계단 오르는 어르신

절기상 일 년 중 가장 춥다는 대한을 하루 앞두고 전국에 강력한 한파가 예고된 가운데, 질병관리청이 고령층의 한랭질환 주의를 당부했습니다.

질병관리청에 따르면 최근 5년간 응급실에 신고된 한랭질환자는 총 1,914명으로, 이 가운데 56%인 1,071명이 60세 이상이었습니다.

특히 전체 환자의 12.2%인 234명은 치매를 동반하고 있어, 인지 기능이 저하된 고령층의 위험이 매우 큰 것으로 나타났습니다.

한랭질환은 추위 때문에 발생하는 저체온증이나 동상 등을 말합니다.

고령층은 체온 조절 능력이 낮아 전신성 질환인 저체온증 발생 비율이 높고, 젊은 층은 야외활동 중 손가락이나 발가락 등에 걸리는 동상과 동창의 비중이 컸습니다.

발생 장소는 모든 연령대에서 길가가 가장 많았으나, 고령층은 집 안이나 주거지 주변에서 발생하는 사례가 많았고 젊은 층은 산이나 스키장, 해변 등 야외활동 장소에서 주로 발생했습니다.

이번 2025-2026절기 한랭질환자는 이번 달 17일 기준 사망자 7명을 포함해 총 209명으로 집계됐습니다.

이는 지난 절기 같은 기간보다 약 9% 늘어난 수치이며, 환자의 절반 이상인 54.1%가 65세 이상 노인이었습니다.

기상청은 대한인 내일 전국의 최저기온이 영하 17도에서 영하 3도 사이로 떨어지는 강추위가 찾아올 것으로 전망했습니다.

질병관리청은 외출 시 방한복과 모자, 장갑 등을 반드시 착용하고, 치매 등 기저질환이 있는 고령층의 경우 보호자의 세심한 관찰이 필요하다고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지