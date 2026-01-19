인천 장수동서 차량 8대 추돌로 4명 부상…일대 교통 혼잡

▲ 인천 장수동 교통사고 현장

오늘(19일) 오전 4시 44분 인천시 남동구 장수동 한 삼거리에서 50대 남성 A 씨가 몰던 덤프트럭이 신호 대기 중이던 SM3 차량을 들이받았습니다.사고 충격으로 SM3 차량이 밀리면서 앞에 있던 승용차 3대와 스포츠유틸리티차(SUV) 3대도 연쇄 추돌했습니다.이 사고로 A 씨와 다른 승용차 운전자 등 50대 남녀 3명과 30대 여성 1명이 다쳐 인근 병원으로 옮겨졌습니다.이들 모두 생명에는 지장이 없는 상태입니다.이들은 두부 출혈과 흉통, 요통, 이마 통증 등을 호소한 것으로 파악됐습니다.또 사고 여파로 현재까지 장수IC 인근의 편도 4개 차로 가운데 2개 차로가 통제되면서 교통 혼잡이 빚어지고 있습니다.경찰은 사고 수습이 끝나는 낮 12시쯤 모든 차로 통행이 재개될 것으로 보고 있습니다.한국도로공사는 "사고 처리로 김포∼장수 16㎞ 구간의 정체가 극심하니 국도로 우회해달라"는 내용의 안전 문자를 보냈습니다.경찰 관계자는 "특수차를 이용해 덤프트럭을 치워야 하고 도로에 설치된 전선도 망가진 상태여서 수습에 시간이 걸리고 있다"며 "한국전력공사 측이 전선 복구 작업에 나설 예정"이라고 말했습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "주행 중 브레이크가 고장 나 제동이 되지 않았다"고 진술했습니다.경찰은 A 씨 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.(사진=인천소방본부 제공, 연합뉴스)