장동혁 단식 닷새째…"목숨 바치겠단 각오 꺾지 않겠다"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 19일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 열린 최고위원회의에서 송언석 원내대표로부터 부축을 받으며 이동하고 있다.

통일교·공천헌금 '쌍특검'을 요구하며 닷새째 단식을 진행 중인 장동혁 국민의힘 대표는 19일 "목숨 바쳐 싸우겠다는 처음 각오를 꺾지 않겠다"는 입장을 밝혔습니다.장 대표는 이날 국회 본관 로텐더홀 단식 농성장에서 진행된 최고위원회의에서 "여기서 멈춘다면 대한민국의 미래는 없을 것"이라며 이같이 말했습니다.패딩을 입고 눈에 띄게 수척해진 모습으로 마이크를 잡은 장 대표는 갈라진 목소리로 "단식 5일째다. 목숨 걸고 국민께 호소드리고 있다"고 입을 뗐습니다.이어 "힘이 든다. 점차 한계가 오고 있다"며 "대한민국의 미래를 위해 국민 여러분께서 함께 힘을 보태달라"고 짧게 발언을 마쳤습니다.이날 최고위 회의는 통상 진행되던 회의실이 아닌 단식 농성장에서 이뤄졌습니다.박성훈 수석대변인은 최고위 회의를 마친 뒤 장 대표의 건강 상태와 관련해 "바이털 사인이 많이 떨어진 것으로 어제 확인됐고, 어젯밤에 주무실 때 고통스러워하셨다"며 "오늘이 고비가 되지 않을까 생각한다"고 말했습니다.이어 "의료진은 긴급 수액 처치가 필요하다고 했고, 오늘 상황을 지켜보고 위독하다고 판단되면 의료진 판단에 따라 조치할 계획"이라며 "다만 대표는 수액 처치를 하더라도 현장에서 하겠다고 했다"고 전했습니다.장 대표는 지난 15일부터 농성장에 마련된 텐트에서 잠을 자며 농성장을 지키고 있습니다.시일이 지날수록 지친 표정이 여러 차례 노출됐습니다.책상 앞에 앉아 두 손으로 눈과 얼굴을 감싸 쥐며 마른세수를 하거나 멍하니 허공을 응시하는 모습도 보였습니다.텐트에서 몸을 일으킬 때는 박준태 비서실장의 부축을 받기도 했습니다.농성장에는 국민의힘 의원들과 원외 당협위원장들의 발길이 이어졌습니다.정희용 사무총장, 서천호 전략기획부총장, 임이자·배준영·신성범·이달희 의원 등이 농성장을 찾아 장 대표를 격려했습니다.김재원 최고위원은 이날 오전 6시부터 농성장에서 함께 동조 단식을 시작했습니다.김 최고위원은 이날 CBS라디오에 나와 "장 대표의 단식을 지원하기 위해 함께 단식한다"며 여당이 쌍특검을 수용할 때까지 단식 투쟁을 이어가겠다고 말했습니다.(사진=연합뉴스)