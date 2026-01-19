김병기 "'제명 처분' 재심 않을 것…최고위서 종결해 달라"

▲ 더불어민주당 김병기 의원이 19일 서울 여의도 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경에 관한 입장을 밝히고 있다.

공천헌금 묵인 의혹과 각종 비위 의혹 등으로 민주당 윤리심판원으로부터 제명 처분 의결을 받은 김병기 전 원내대표가 재심을 신청하지 않고 떠나겠다며 제명 수용 입장을 밝혔습니다.김 전 원내대표는 오늘(19일) 오전 긴급 기자회견을 열고 "그동안 저는 제명을 당하더라도 스스로 당을 떠나는 선택은 하지 않겠다고 말해왔다. 그 입장을 지금도 같다"면서도 이같이 밝혔습니다.김 전 원내대표는 탈당하지 않겠다는 입장을 밝혀왔던 이유에 대해서는 "경찰 수사를 통해 확실하게 해명할 자신이 있기 때문이다"고 설명했습니다.그러면서도 재심을 하지 않고 떠나겠다고 밝힌 이유에 대해선 "저로 인해 당 안에서 이견이 생기고 조금이라도 마음의 짐이 된다면 그 부담만큼은 제가 온전히 짊어지고 가야 한다고 생각했다"고 덧붙였습니다.김 전 원내대표는 당 윤리심판원의 제명 의결에 대해 "최고위위원회 결정으로 종결하는 방안을 검토해 달라"며, "굳이 의원총회 추인을 거치면서 선배, 동료, 후배 의원 여러분께 조금이라도 마음의 부담을 지우고 싶지 않다"고 말했습니다.정당법은 정당 소속 현직 의원 제명을 위해선 의원 총회를 통한 과반 의결이 필요하다고 규정하고 있습니다.김 전 원내대표는 "이재명 정부의 성공을 위해 무엇이든 하겠다"며, "모든 의혹을 온전히 ?어내겠다. 다시 돌아와 인사드리고 더 낮은 자세로 국민과 당을 위해 일하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)