[자막뉴스] '비만약' 뜨자 고수들은 '항공주' 담는다, 왜?…"8500억 원 절감 효과"

신정은 기자
작성 2026.01.19 11:16 조회수
위고비, 마운자로 등 비만 치료제가 전 세계적으로 유행하면서 미국 주요 항공사들이 올해 8,500억 원 상당의 연료비를 절감할 수 있다는 흥미로운 분석이 나와 눈길을 끌고 있습니다.

현지시간으로 15일 블룸버그 통신 등에 따르면 투자은행 제프리스의 항공업종 연구보고서는 비행기 탑승객의 평균 체중이 10% 줄어들면 항공기 이륙 중량은 약 2%, 연료비는 최대 1.5% 감소할 것으로 분석했습니다.

보고서는 항공기 이륙 중량 감소로 연료비가 줄어들면 주당순이익은 최대 4% 늘 것이라고 밝혔습니다.

아메리칸항공, 델타항공, 유나이티드항공, 사우스웨스트항공 등 미국 4대 항공사 전체 운영비의 19%를 연료비가 차지하는 만큼 연료비 1.5% 감소는 무시할 수 없는 수치입니다.

보고서에 따르면 미국의 성인 비만율은 3년 연속 감소하고 있으며, 비만 치료제를 사용 중인 것으로 알려진 성인은 두 배로 급증했습니다.

실제로 항공사들은 연료비에 직접적인 영향을 주는 항공기 무게를 줄이기 위해 기내 잡지를 더 가볍게 만들거나 제공되는 음식을 바꾸는 등 여러 방법을 고안한 바 있습니다.

유나이티드항공은 2018년 기내 잡지 '헤미스피어'를 더 가벼운 종이로 제작해 1부당 1온스를 줄인 것으로 알려졌습니다.

이 조치는 연간 약 17만갤런, 당시 기준 약 29만달러의 연료비 절감 효과를 가져올 것으로 예상됐습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 채지원, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
