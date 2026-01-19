최지우 주연 '슈가', 수익금 일부 '한국1형당뇨병환우회' 기부한다

배우 최지우 주연의 영화 '슈가'(감독 최신춘)가 영화의 감동을 현실의 나눔으로 이어간다.



'슈가'측은 영화 수익금의 일부를 '한국1형당뇨병환우회'에 기부한다고 19일 밝혔다.



이번 기부 결정은 영화가 가진 태생적 진정성에서 비롯되었다. 영화 '슈가'는 1형 당뇨병 판정을 받은 아들을 위해 직접 의료기기를 제작하며 법과 제도의 변화를 이끌어낸 김미영 대표의 실제 이야기를 모티브로 하고 있다. 제작진은 영화가 담고 있는 '희망'과 '연대'의 메시지를 스크린 밖에서도 실천하고자 이번 기부를 결정했다.



기부처인 '한국1형당뇨병환우회'는 영화의 실제 모델인 김미영 대표가 이끄는 단체로, 1형 당뇨병 환우들의 권익 보호와 인식 개선, 그리고 제도적 지원을 위해 힘쓰고 있다. 전달된 기부금은 경제적 어려움을 겪고 있는 소아·청소년 1형 당뇨병 환우들의 치료비 지원 및 사회적 인식 개선 캠페인 등에 쓰일 예정이다.



'슈가' 제작사 측은 "이 영화는 김미영 대표님과 환우 가족들의 치열했던 용기가 없었다면 세상에 나올 수 없었던 작품"이라며 "영화가 전하는 따뜻한 온기가 실제 환우들에게도 작은 보탬이 되길 바란다. 관객분들의 티켓 한 장 한 장이 모여 더 나은 세상을 만드는 데 기여한다는 '착한 소비'의 의미도 함께 나누고 싶다"고 전했다.



배우 최지우가 아들을 위해 투사가 된 엄마 '미라' 역을 맡아 열연을 펼친 영화 '슈가'는 오는 1월 21일 관객들을 찾아간다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)