무신사, '쿠팡 저격' 본격 시동…9만 원 쿠폰 쏜다

▲ 무신사 쿠폰

무신사는 오는 28일까지 무신사 스토어와 29CM 고객을 대상으로 '9만 원 규모 쿠폰팩'을 제공한다고 오늘(19일) 밝혔습니다.무신사는 이달 초 쿠팡의 개인정보 유출 피해 고객 보상안(5만 원어치 쿠폰)을 모방한 '5만 원 규모 쿠폰팩' 효과에 힘입어 규모를 더 확대한 마케팅을 펼치기로 했다고 설명했습니다.무신사 스토어와 29CM 기존·신규 회원은 조건 없이 쿠폰을 받을 수 있습니다.무신사 쿠폰팩은 전체 카테고리와 스포츠, 뷰티, 유즈드, 슈즈, 아우터, 키즈, 무신사 스탠다드 등에서 쓸 수 있는 쿠폰으로 구성됐습니다.또 오프라인 매장용 1만 원 할인 쿠폰을 제공합니다.29CM는 전체 카테고리와 패션, 여성 잡화, 풋웨어&스포츠, 홈, 키즈, 뷰티, 푸드, 이구어퍼스트로피에서 각각 쓸 수 있는 쿠폰 9장을 발급합니다.무신사와 29CM는 행사 기간 '무신사머니'를 충전하고 1만 원 이상 주문한 뒤 구매를 확정한 고객에게 5천 원을 돌려주는 '페이백' 이벤트도 각각 진행합니다.유통업계에서는 앞서 무신사가 지난 1∼14일 지급한 5만 원 규모 쿠폰팩이 쿠팡의 고객 개인정보 유출 사고 보상안을 흉내 낸 이른바 '저격 마케팅'이라고 평가했습니다.특히 쿠폰팩의 색상이 쿠팡의 기업 로고에 들어간 빨간·노란·초록·파란색 조합인 것도 눈길을 끌었습니다.무신사는 쿠폰 프로모션 기간인 지난 1∼14일 일일 신규 가입자 수가 작년 같은 기간보다 평균 46.1% 늘었다고 설명했습니다.같은 기간 29CM의 일일 가입자 증가율은 평균 53.5%였습니다.무신사는 뷰티 카테고리에서 바디케어와 미용 소품 거래액은 각각 100%, 71% 늘었고, 29CM에서는 뷰티 카테고리 거래액이 65% 증가했다고 전했습니다.(사진=무신사 제공, 연합뉴스)