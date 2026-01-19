[속보] 김병기 "'제명' 재심 않을 것…의총 생략해 달라"

▲ 더불어민주당 김병기 의원이 19일 서울 여의도 국회 소통관에서 윤리심판원의 제명 처분 결정 등 그간의 심경에 관한 입장을 밝히고 있다.

각종 의혹에 휩싸였던 민주당 김병기 전 원내대표가 "당 윤리심판원 처분에 재심을 신청하지 않고 떠나겠다"고 밝혔습니다.김 전 원내대표는 오늘 국회에서 기자회견을 열고 "심판원의 결정문을 받지 못했지만 당 내 이견이 생기고 동료에게 마음의 짐이 된다면 그 부담은 온전히 짊어져야 한다고 생각했다"며 이같이 밝혔습니다.그러면서 "당 최고위원회의 결정으로 징계 처분을 종결하고 의원총회에서 추인하는 절차는 거치지 않는 방안을 검토해 달라"고 요청했습니다.민주당 당헌당규 상 국회의원 제명 징계 절차는 의원총회의 추인으로 최종 확정되는데, 이를 생략할 수 있는 방법을 찾아달란 뜻으로 풀이됩니다.김 전 원내대표는 다만 '자진 탈당'을 하지 않겠다는 입장에 대해선 "지금도 같다"고 말했습니다.그는 회견 서두에 "허허벌판에 홀로 서 있는 심정"이라며 "모든 일은 제 부담에서 시작됐다", "국민과 당에 드린 실망을 깊이 새기고 있다"고 심경을 언급했습니다.(사진=연합뉴스/SBS 디지털뉴스부)