한병도 "국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격"

유영규 기자
작성 2026.01.19 09:59 조회수
한병도 "국힘, 조폭이 이탈한 조직원 보복하듯 이혜훈 공격"
▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 19일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 한병도 원내대표는 오늘(19일) 국민의힘이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 청문회 개최를 거부하는 것에 대해 "국민을 대신할 헌법적, 법률적 의무인 청문회를 통해서 장관 후보자를 검증하고 국민이 판단하실 수 있도록 청문회를 열어야 한다"고 밝혔습니다.

한 원내대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 "국민의힘이 갑자기 합의했던 청문회를 보이콧하겠다고 한다"며 이같이 말했습니다.

그는 "국민의힘 주장대로 여러 가지 문제가 많고 의혹투성이라면 법적 절차인 인사청문회에서 조목조목 따져보면 될 일"이라며 "국민의힘은 조직폭력배가 자기들 조직에서 이탈한 조직원을 어떻게든 죽이고 보복하듯이 후보자를 공격하고 있다"고 주장했습니다.

국민의힘은 청문회 개최 조건인 이 후보자의 충실한 자료 제출이 이행되지 않았다며 오늘 예정된 청문회의 개최 불가를 주장하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
