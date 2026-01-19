북에서 헤엄쳐 왔나…인천 소청도 출몰 두 달 만에 사살

▲ 인천 소청도서 사살당한 멧돼지

서해 북단 소청도에서 북한에서 유입된 것으로 추정되는 멧돼지가 출몰한 지 두 달여 만에 사살됐습니다.오늘(19일) 인천시 옹진군에 따르면 지난 17일 오후 1시 50분 옹진군 소청도 한 해삼 양식장 인근에서 '유해야생동물 피해방지단' 소속 엽사가 멧돼지를 발견해 사살했습니다.이 멧돼지는 지난해 10월 31일 소청도 일대 폐쇄회로(CC)TV에서 처음 포착됐으며, 무게는 230㎏, 3년생으로 추정됩니다.멧돼지 출몰로 인명피해는 없었으나, 새끼 염소가 죽고, 고구마 등 농작물 피해가 발생했습니다.옹진군은 당초 북한 지역에서 헤엄쳐 넘어온 것으로 추정되는 이 멧돼지에 대해 아프리카돼지열병(ASF) 감염 여부를 검사할 계획이었으나, 외부 반출이 어렵다고 판단해 현장에서 매몰 처리했습니다.옹진군은 지난해 11월부터 오는 2월까지 야생 멧돼지 등을 포획하기 위해 유해야생동물 피해방지단을 운영 중입니다.100여 개의 섬으로만 이뤄진 옹진군에서는 지난해 하반기부터 소청도를 비롯해 덕적도, 연평도, 승봉도 등에서 멧돼지 출몰 신고가 잇따라 접수됐습니다.옹진군 관계자는 "서해5도에 출몰하는 멧돼지 대부분은 북한에서 유입된 것으로 추정하고 있다"며 "주민을 보호하고 농산물 피해를 막기 위해 포획과 감시 활동을 강화하겠다"고 말했습니다.(사진=인천시 옹진군 제공, 연합뉴스)