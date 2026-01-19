[에디터픽] 영하 10도 강추위 완전 비상…"빨리 와주세요!" 집집마다 난리

올해 들어서 세탁기 결빙 AS 신청이 최근 들어서 2배 이상 늘었는데요.



또 이 AS 출장비까지 올랐잖아요.



미리미리 관리하셔서 불필요한 수리비를 절약하시는 게 좋겠습니다.



또 날씨 보니까 내일부터는 영하 10도 아래로 내려가더라고요.



그나마 오늘은 내일보다 조금 덜 춥기 때문에 지금 바로 집에서 결빙 예방법들 해보시는 게 좋겠습니다.



먼저 세탁기가 베란다나 외부에 설치돼 있다면, 먼저 수도꼭지부터 보셔야 합니다.



수도꼭지는 수건이나 보온재로 꼼꼼하게 감싸주시고요.



사용하지 않을 때는 잠가두는 게 좋습니다.



한파가 길어질 때는 시중에 나와 있는 결빙 예방 열선을 수도꼭지에 감아두는 것도 도움이 됩니다.



세탁기 사용을 마친 뒤에는 급수 호스도 중요합니다.



수도꼭지에서 급수 호스를 분리해서 호스 안에 남아 있는 물이 고이지 않도록 꼭 빼주셔야 합니다.



세탁조 안에 물기가 남아 있는지도 한 번 확인해 보셔야 하는데요.



잔수가 그대로 얼면 고장의 원인이 될 수 있습니다.



배수 호스 상태도 놓치기 쉬운 부분입니다.



배수 호스가 일자로 펴져 있지 않고 U자 형태로 꺾여 있으면, 물기가 고인 채로 한파를 맞을 수 있습니다.



이럴 경우에는 배수 호스를 분리해서 따뜻한 물에 담가 녹인 뒤 다시 연결해서 사용하시면 됩니다.



(취재 : 한지연 / 영상편집 : 최강산)