'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 자진 고백…"가슴 한구석에 무거운 짐"

넷플릭스 예능 '흑백요리사 : 요리 계급 전쟁'에 출연하며 대중적 인기를 얻은 셰프 겸 유튜버 임성근(58)이 과거 음주운전 전력 3회를 스스로 공개하며 사과했다.



임성근은 지난 18일 개인 유튜브 채널과 커뮤니티를 통해 자필 사과문을 올리고 "제 가슴 한구석에 무거운 짐으로 남아 있던 과거의 큰 실수를 더 이상 숨기지 않고 고백하고자 한다"며 음주운전 사실을 고백했다.



그는 "음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 잘못"이라며 "법적 처벌을 달게 받았고, 지난 몇 년간 스스로를 돌아보는 시간을 가졌다. 최근 과분한 사랑을 받게 되면서 과거를 묻어둔 채 활동하는 것이 저를 믿어주신 분들에 대한 기만이라고 느꼈다"며 자진 고백의 이유를 설명했다.



임성근에 따르면 음주운전은 약 10년에 걸쳐 세 차례 적발됐으며, 가장 최근 사례는 5~6년 전이다. 이 가운데 한 건에 대해서 임성근은 "술을 마신 뒤 차량에서 잠들어 있다가 적발됐다"고 설명하기도 했다. 해당 사건으로 형사 처벌과 면허 취소를 받았으며 이후 면허를 다시 취득했다고도 덧붙였다.



임성근은 영상에서 "잘못은 잘못이다. 면피하고 싶지 않다. 앞으로 음주운전은 절대 하지 않겠다. 사회에 선한 영향을 주는 조리사로 살겠다"고 재차 사과했다.



임성근의 이번 고백을 두고 여론은 엇갈리고 있다. 일부는 "스스로 먼저 밝힌 점은 책임 있는 태도"라며 반성의 진정성을 평가한 반면, 다른 한편에서는 음주운전 3회 적발 자체가 결코 가볍지 않은 사안이라는 비판과 함께, 최근 주류 협찬 콘텐츠를 진행한 점을 문제 삼는 목소리도 나오고 있다. 이에 따라 향후 방송 및 광고 활동에 어떤 변화가 있을지에도 관심이 쏠린다.



한편 임성근은 2015년 올리브 '한식대첩3' 우승자로 이름을 알렸으며, 최근 '흑백요리사' 출연을 통해 '오만소스좌'라는 별칭과 함께 재조명됐다.



임성근은 끝으로 "과거의 잘못을 잊지 않고 더 엄격하게 자신을 다스리며 살겠다"며 "실망을 드린 모든 분께 다시 한번 사과드린다"고 밝혔다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)