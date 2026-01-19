산업부, 원전 수출 중소·중견기업 지원…평균 8천200만원

▲ 체코의 신규 원전 예정부지

산업통상부는 19∼30일 '원전 중소·중견기업 수출 첫걸음 사업' 3기 참여 기업을 모집한다고 오늘(19일) 밝혔습니다.이 사업은 원전 설비 관련 중소·중견기업의 독자 수출 역량을 강화하기 위해 30여개 프로그램을 선별적으로 맞춤형 지원하는 사업입니다.산업부는 2024년 13개 기업, 지난해 24개 기업 등 지금까지 37개 원전 관련 수출 초보 기업을 선정해 기업별로 평균 8천200만원을 지원했습니다.이들 기업 중 5곳은 이 사업을 통해 388억원 규모의 계약을 체결했습니다.산업부는 올해부터 사업 지원 대상을 확대해 상시근로자 수 20인 미만 기업도 수출 유망 품목을 보유하고 일정 수준의 기술력과 성장 잠재력을 갖추면 사업 참여 기회를 부여하기로 했습니다.또한 기업 간 수출역량 차이와 기업의 지원수요를 고려해 올해부터 '투 트랙' 지원 방식을 도입합니다.수출 역량이 높은 기업은 기업이 원하는 프로그램을 직접 설계해 지원받을 수 있고, 수출 역량이 미흡한 기업은 컨설팅을 통해 수출 포트폴리오를 구성한 후 필요한 분야를 집중 받게 됩니다.첫걸음 사업 지원을 원하는 기업은 한국원전수출산업협회 원전수출정보지원시스템(www.k-neiss.org)에서 신청하면 됩니다.심사를 거쳐 올해는 약 20개 기업을 선정합니다.최종 결과는 오는 23일 발표합니다.