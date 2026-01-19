'개관 20주년' 샤롯데시어터, 650만 관객과 함께 했다

국내 최초 뮤지컬 전용 극장 샤롯데씨어터가 개관 20주년을 맞이하며, 지난 20년간 국내 공연 산업의 성장을 이끌어온 경이로운 기록들을 공개했다.



◆ 숫자로 증명한 20년 "뮤지컬 시장 5,000억 성장의 주역"



최근 뮤지컬 시장이 연 매출 5,000억 규모로 가파르게 성장하는 가운데, 샤롯데씨어터는 독보적인 인프라와 안정적인 운영 역량을 바탕으로 산업 전반의 양적∙질적 성장을 주도해 왔다.



2006년 개관 이후 샤롯데씨어터에는 총 53개의 엄선된 마스터피스가 올라 7,100여 회 공연을 펼쳤으며 약 1,950명의 배우가 무대에 올랐다. 누적 관객 수는 약 650만 명에 달하며, 그간 발권된 티켓의 총 길이는 971.5km에 이른다. 이는 서울과 부산을 왕복하고도 남는 거리로 샤롯데씨어터가 대한민국을 대표하는 뮤지컬 전용 극장으로서 쌓아온 압도적 위상을 증명하는 지표다.



◆ '전용 극장'의 품격 → 강력한 브랜드 구축



샤롯데씨어터는 '뮤지컬에 최적화된 공연장'을 목표로 설계되어 최고 수준의 무대 장비와 시설을 갖추고 있다. 무대와 객석 간 거리를 최소화해 배우의 감정과 호흡을 생생하게 전달하고, 뮤지컬 전용 음향 시스템은 대사와 음향의 균형을 정교하게 구현한다.

여기에 고풍스러운 인테리어가 더해져 샤롯데씨어터만의 독보적인 분위기를 완성했다. 특히 대극장 최초로 '자막안경 상용화 서비스'를 도입해 관람의 접근성을 확대한 점은 관람 환경을 지속적으로 진화시켜 온 샤롯데씨어터의 방향성을 상징적으로 보여준다.



이러한 완성도는 배우·스태프·창작진은 물론 관객들의 긍정적인 평가로 이어졌다. 관객들은 샤롯데씨어터를 "공연에 가장 잘 집중할 수 있는 극장", "어디에 앉아도 시야가 좋은 공연장", "N차 관람에 적합한 극장"으로 꼽으며 안정적인 시야 구조와 탁월한 대사 전달력을 주요 장점으로 언급했다.



또한 공연 전후 동선 구성, 극장 스태프 서비스 등 관람 과정 전반에서도 높은 만족도가 이어졌으며, 그 결과 최근 3개년 평균 객석 점유율이 90%를 넘기며 '믿고 보는 극장'이라는 신뢰가 수치로도 입증되고 있다. 이러한 꾸준한 관객 만족은 샤롯데씨어터가 국내 뮤지컬 전용 극장의 기준점으로 자리잡는 데 중요한 발판이 되었다.



◆ 관람 경험의 확장… 무대 밖으로 이어지는 '뮤지컬 세계관'



샤롯데씨어터는 공연 관람을 하나의 '문화 경험'으로 확장하는 체험형 콘텐츠를 선구적으로 선보여 왔다. 국내 최초 공연장·뮤지컬펍 협업 공간인 '커튼콜 인 샬롯'을 비롯해, 작품의 테마를 담은 '향기 마케팅', 공연 전 넘버를 감상하는 '청음 이벤트' 등은 극장에 머무는 모든 순간을 특별하게 만들었다. 이는 단순히 공연을 관람하는 장소를 넘어 극장 운영의 새로운 표준을 제시했다는 평가를 받는다.



롯데컬처웍스 윤세인 Live사업부문장은 "지난 20년간 뮤지컬 전용 극장을 운영해오며 쌓아온 노하우를 바탕으로, 샤롯데씨어터를 방문해 주시는 모든 관객들에게 최고의 무대를 선보일 수 있도록 노력할 것"이라며 "한국 뮤지컬 태동 60주년을 맞아 뮤지컬의 현재와 미래를 함께 만들어가는 대표 공연장으로서 공연 시장 확대와 문화 발전에 다각도로 기여하겠다"라고 전했다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)