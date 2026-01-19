최희서X손석구 주연 '베드포드 파크', 美 선댄스 영화제 경쟁 부문 진출

배우 최희서와 손석구가 주연한 영화 '베드포드 파크'(BEDFORD PARK)가 2026 선댄스 영화제 미국 드라마 경쟁 부문에 공식 초청됐다.



선댄스영화제는 매년 1월 열리는 미국 최대 규모의 독립영화제다. 세계 신진 감독들의 신작을 가장 먼저 상영하는 자리다. 쿠엔틴 타란티노, 스티븐 소더버그, 코엔 형제 등 현재 미국 영화계를 대표하는 거장들도 선댄스영화제를 통해 주목받기 시작했다.



그중 미국 드라마 경쟁 부문영화제 핵심 프로그램으로 꼽힌다. 이 부문에 한국 배우가 출연하는 것은 지난 2020년 영화 '미나리' 이후 처음이다. 특히 두 주연배우가 직접 제작을 했다는 점에서 그 의미가 크다 할 수 있다.



오는 1월 24일, 월드프리미어 상영이 예정되어 있는 '베드포드 파크'는 '스테파니 안' 감독의 자전적 이야기가 담긴 장편 데뷔작. 한국계 미국인 여성 오드리(최희서)와 어릴 적 입양된 전직 레슬링 선수, 일라이(손석구)의 사랑과 서로의 상처를 극복해 나가는 이야기를 그린다.



이 작품에는 30년 만에 영화로 복귀하는 배우 원미경과 배우 김응수가 오드리의 부모로 출연해 깊이를 더했으며, 영화 '기생충'으로 세계적 편집자 반열에 오른 양진모 편집 감독이 참여해 이야기의 완성도를 올렸다.



올해 선댄스 미국 드라마 경쟁 부문에는 이례적으로 단 10편 만의 작품이 초청되며 선댄스 월드 프리미어 이후 영화의 전 세계 개봉에도 한층 기대감이 높아지고 있다.



<사진 제공: Sundance Institute / Jeong Park>



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)