'쿵푸허슬' 두꺼비 아저씨, 홍콩 배우 양소룡 별세

저우싱츠(周星馳·주성치) 감독의 영화 '쿵푸허슬' 속 '화운사신'(두꺼비) 역으로 잘 알려진 홍콩 배우 렁시우롱(梁小龍·양소룡)이 지난 14일 중국 선전에서 세상을 떠났다고 홍콩 매체들이 19일 보도했습니다.
향년 77세입니다.
1948년 4월 영국령 홍콩에서 태어난 고인은 광둥 오페라단에서 활동하던 아버지로부터 무술을 배웠습니다.
영춘권과 가라테 등을 익혔습니다.
1970∼1980년대 액션 영화에서 활약했습니다.
브루스 리(이소룡·1940∼1973), 청룽(성룡), 티룽(적룡)과 함께 '홍콩의 4소룡'(Four Little Dragons)으로 불렸습니다.
2004년(국내 개봉은 2005년) 주성치 감독의 영화 '쿵푸허슬'에서 절세고수이면서도 힘을 숨기고 일개 동네 아저씨로 살아가는 '화운사신'(火雲邪神) 역으로 눈길을 끌었습니다.
2020년작 '쿵푸허슬2'에도 출연했습니다.
tvN '코미디빅리그'에서 개그맨 이상준이 연기한 '두꺼비 아저씨'가 이 캐릭터를 패러디한 것으로 알려졌습니다.
