'쿵푸허슬' 두꺼비 아저씨, 홍콩 배우 양소룡 별세

▲ 양소룡

저우싱츠(周星馳·주성치) 감독의 영화 '쿵푸허슬' 속 '화운사신'(두꺼비) 역으로 잘 알려진 홍콩 배우 렁시우롱(梁小龍·양소룡)이 지난 14일 중국 선전에서 세상을 떠났다고 홍콩 매체들이 19일 보도했습니다.향년 77세입니다.1948년 4월 영국령 홍콩에서 태어난 고인은 광둥 오페라단에서 활동하던 아버지로부터 무술을 배웠습니다.영춘권과 가라테 등을 익혔습니다.1970∼1980년대 액션 영화에서 활약했습니다.브루스 리(이소룡·1940∼1973), 청룽(성룡), 티룽(적룡)과 함께 '홍콩의 4소룡'(Four Little Dragons)으로 불렸습니다.2004년(국내 개봉은 2005년) 주성치 감독의 영화 '쿵푸허슬'에서 절세고수이면서도 힘을 숨기고 일개 동네 아저씨로 살아가는 '화운사신'(火雲邪神) 역으로 눈길을 끌었습니다.2020년작 '쿵푸허슬2'에도 출연했습니다.tvN '코미디빅리그'에서 개그맨 이상준이 연기한 '두꺼비 아저씨'가 이 캐릭터를 패러디한 것으로 알려졌습니다.(사진=위키피디아 캡처, 연합뉴스)