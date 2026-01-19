금은방 털려다 "없네?"…도망갔다 붙잡힌 10대들

▲ 광주 북부경찰서

오토바이 구매 자금이 필요하다는 이유로 금은방에서 귀금속을 훔치려던 10대 4명이 경찰에 붙잡혔습니다.광주 북부경찰서는 오늘(19일) 특수절도미수 혐의로 고등학교 2학년 생 A군 등 10대 4명을 붙잡아 조사 중입니다.전북 정읍 한 고등학교에 다니는 이들은 지난 17일 오전 3시 40분 광주 북구 운암동 한 금은방에 침입해 귀금속을 훔치려 한 혐의를 받습니다.벽돌을 던져 유리창을 깬 A군은 금은방 안으로 들어갔지만, 진열장에 보관 중인 귀금속이 없어 미수에 그친 것으로 조사됐습니다.나머지 3명은 A군이 절도를 시도하는 사이 금은방 밖에서 오가는 사람이 있는지 망을 보며 범행에 가담했습니다.피해 신고를 접수한 경찰은 폐쇄회로TV(CCTV)로 이들의 신원을 특정해 전날 오후 2시 정읍 일원에서 모두 검거했습니다.A군은 경찰 조사에서 "오토바이를 사기 위한 자금이 필요해서 그랬다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.경찰은 이들을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하는 한편 구속영장 신청을 검토하고 있습니다.(사진=광주경찰 제공, 연합뉴스)