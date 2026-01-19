월요일 아침 살얼음 '조심'…밤부터 '찬 북풍' 점차 추워져

강추위가 점차 다가오고 있습니다.



간밤부터 중부지방과 전북을 중심으로 비와 눈이 내리면서 월요일인 오늘(19일) 아침 출근길 곳곳에 빙판이 만들어지고 살얼음이 끼었습니다.



수도권·강원내륙·강원산지·강원북부동해안·충청·전북·경북남서내륙·경북북부내륙·경북북동산지·경남서부내륙에 오전까지 비 또는 눈이 내리고 강원중부동해안·강원남부동해안·전남·제주와 나머지 영남권에 낮까지 빗방울이 떨어지거나 눈발이 좀 날릴 전망이니 주의해야 합니다.



기온은 오늘까지 평년기온과 비슷하거나 그보다 조금만 낮은 수준을 유지하겠습니다.



오전 8시 주요 도시 기온은 서울 -2.1도, 인천 -2.5도, 대전 0.2도, 광주 3.2도, 대구 5.9도, 울산 6.4도, 부산 7.5도입니다.



낮 최고기온은 -3∼10도일 것으로 예상됩니다.



오늘 밤부터 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 기온이 급락하겠습니다.



문제는 북쪽에서 한기가 유입되는 상황이 한동안 지속할 것이라는 점입니다.



20일 아침 최저기온은 -17∼-3도로 오늘 아침과 비교하면 경기동부와 강원내륙·산지 중심으로는 15도 안팎, 나머지 지역은 10도 안팎 떨어지겠습니다.



20일 낮 최고기온도 -4∼6도에 그치겠습니다.



바람이 강하게 불며 체감온도는 기온보다 낮겠습니다.



충남서해안·전라해안·제주해안에 오늘 오후, 경상해안에 오늘 밤부터 순간풍속이 시속 70㎞(20㎧)를 웃돌 정도로 바람이 거세지면서 강풍특보가 내려질 수 있겠습니다.



나머지 지역도 오후부터 밤까지 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 불겠습니다.



영남 동해안은 건조특보가 내려졌을 정도로 대기가 건조한데 바람이 세게 불겠으니 이 지역에선 불이 나지 않도록 각별히 조심할 필요가 있습니다.



동해중부먼바다에 오늘 오전, 서해중부먼바다에 20일 오후, 서해남부먼바다에 당분간 바람이 시속 30∼65㎞(9∼18㎧)로 거세게 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ(서해남부먼바다 최고 5.0ｍ 이상)로 높게 일겠습니다.



다른 바다들도 점차 풍랑이 거칠어지겠으니 기상 정보를 수시로 확인해야 합니다.



(사진=연합뉴스)