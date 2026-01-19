베를린 정우영, 친정팀 상대로 동점골 '시즌 3호골'

▲ 우니온 베를린의 정우영이 18일 슈투트가르트와의 경기에서 골을 넣고 기뻐하고 있다.

독일 프로축구 우니온 베를린에서 활약하는 정우영이 교체 투입 8분 만에 동점 골을 터뜨리며 팀을 패배 위기에서 구해냈습니다.우니온 베를린은 독일 슈투트가르트의 MHP아레나에서 열린 슈투트가르트와의 2025-2026 분데스리가 18라운드 원정 경기에서 1대 1로 비겼습니다.정우영은 팀이 1대0으로 뒤지던 후반 30분 안드라시 셰페르 대신 그라운드를 밟았고 투입 8분 만에 승부를 원점으로 돌리는 득점을 올렸습니다.후반 38분 스탠리 은소키가 골대 왼쪽에서 내준 컷백을 지체 없이 강력한 왼발 슈팅으로 연결해 골문 구석을 찔렀습니다.지난 10일 마인츠와의 16라운드 이후 8일 만에 터진 정우영의 리그 두 번째 골이며, 독일축구협회(DFB) 포칼에서의 득점을 포함하면 시즌 3호 골입니다.2023-2024시즌 슈투트가르트에서 뛰다가 임대를 거쳐 우니온 베를린으로 완전 이적한 정우영은 친정팀을 상대로 세리머니를 자제하며 예우하는 모습을 보였습니다.정우영은 후반 38분에도 골문 앞에서 과감한 슈팅을 시도하며 추가 골을 노렸지만, 이번에는 골키퍼 선방에 막혔습니다.정우영의 동점골로 승점 1을 추가한 우니온 베를린은 승점 24로 리그 9위에 자리했습니다.(사진=게티이미지)