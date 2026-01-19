스페인 고속열차 정면충돌…최소 21명 사망·100여명 부상

▲ 스페인 국기

스페인에서 약 400명의 승객을 태운 두 고속열차가 정면으로 충돌해 최소 21명이 숨지고 100명이 넘는 사람들이 부상하는 대형 사고가 발생했습니다.AFP 통신, 로이터 통신 등에 따르면 18일(현지시간) 오후 6시 40분께(현지시간) 스페인 남부 코르도바주에서 열차 두 대가 정면으로 충돌하는 사고가 일어났습니다.말라가에서 출발해 마드리드로 향하던 열차가 아다무즈 인근에서 탈선해 마주 오던 열차와 부딪혔습니다.사고로 일부 객차는 완전히 뒤집혔습니다.스페인 경찰은 사망자가 21명으로 잠정 집계됐다고 밝혔습니다.국영 텔레비전인 RTVE는 부상자가 100명에 달한다고 전했습니다.현지언론은 부상자 중에 중상을 입은 이들이 있어 사망자가 늘어날 가능성이 있다고 보고 있습니다.구급 당국은 AFP에 "부상자와 열차 안에 갇힌 사람들이 있다는 신고를 접수했다"고 말했습니다.사고 당시 열차에 탄 공영방송 RNE 기자는 충돌 순간이 지진과 같았다면서 승객들이 비상용 망치를 이용해 객차 창문을 깨고 밖으로 탈출했다고 전했습니다.페드로 산체스 스페인 총리는 성명을 "상황을 면밀히 주시하고 있다"고 밝혔습니다.이번 사고로 마드리드와 안달루시아 간 철도 운행은 중단됐습니다.(사진=게티이미지코리아)