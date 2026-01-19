'주목받는 규제지역' 용인수지…아파트값 상승률 최상위권

▲ 용인시 수지구 아파트 단지

지난해 10·15 부동산 대책 시행 이후에도 규제지역(조정대상지역·투기과열지구)과 토지거래허가구역으로 신규 편입된 경기남부 일부 지역의 집값 오름세가 가파르게 이어지는 가운데 용인시 수지구의 높은 상승세가 눈에 띕니다.오늘(19일) 한국부동산원 통계를 보면 수지구의 아파트 매매가격 상승률은 10·15 대책 영향이 본격화한 작년 11월 첫째 주부터 올 1월 둘째 주까지 누적 4.25%를 기록했습니다.이는 해당 기간 전국에서 가장 높은 상승률로, 규제지역 지정 이후에도 아파트값이 크게 오른 성남시 분당구(4.16%)보다 높은 수준입니다.서울 송파구(3.63%), 경기 과천시(3.44%), 서울 동작구(3.42$), 서울 성동구(3.33%), 경기 광명시(3.29%) 등도 동기간 상승률이 수지구에 미치지 못했습니다.이 기간 수지구의 주간 상승률은 최고 0.51%(12월 넷째 주)까지 올랐습니다.부동산 시장이 크게 달아올랐던 2021년 2월 첫째 주(0.56%) 이후 가장 높습니다.신고가도 속속 등장했습니다.수지구는 직주 근접성, 정주 여건 등이 우수함에도 그간 분당 등 타 지역에 비해 저평가됐다가 규제 강화를 계기로 오히려'가성비 지역'으로 자리매김한 것으로 풀이됩니다.경부고속도로를 중심으로 한 '경부 라인'이면서 신분당선 개통으로 서울 강남권 접근성이 좋고, 판교 테크노밸리와 경기남부권 반도체 사업장 출퇴근도 용이한 위치에 있습니다.각급 학교와 학원가가 들어서 교육 여건도 양호한 편이라는 평가를 받습니다.서울 주요 지역 집값이 크게 올랐고, '준서울'로 인식되는 분당도 이미 가격이 상당히 높은 수준에 도달한 상황이지만 수지구의 가격은 상대적으로 부담이 덜한 수준이라는 점도 수요가 몰리는 한 요인입니다.10·15 대책으로 수도권과 규제지역 내 15억 원 이하 주택의 주택담보대출 한도는 6억 원 15억 원 초과∼25억 원 이하는 4억 원, 25억 원 초과 주택은 2억 원으로 차등 적용됐는데, 수지구 아파트 가격은 역세권 등 선호지역도 최근 전용 84㎡ 신고가 기준으로 15억 원 전후 수준입니다.남혁우 우리은행 부동산연구원은 "수지구처럼 양호한 여건을 갖추고도 저평가 구간을 지나는 입지들이 있는데, 이런 지역이 부각되는 기폭제는 항상 대출이나 세금 등 규제 정책"이라며 "수지구도 이를 통해 일종의 낙수효과로 수요가 쏠리는 지역이 된 것은 사실"이라고 말했습니다.다만 10·15 대책으로 토허구역에 편입되면서 갭투자(전세 낀 주택 구입)가 차단돼 거래 위축은 뚜렷합니다.부동산 플랫폼 아실에 따르면 수지구의 아파트 매물은 이달 18일 2천983건으로 작년 10월15일(5천639건)의 절반 가까운 수준으로 급감했습니다.현재 추진 중인 용인 반도체 클러스터 조성사업이 향후 수지구에 추가 수요를 부르는 호재로 작용할지에도 관심이 쏠립니다.앞서 지난 15일 서울행정법원은 용인 반도체 국가산업단지 계획에 기후위기 대응이 부실하다며 환경단체가 정부를 상대로 낸 사업 승인 취소소송에서 원고 패소 판결했습니다.정부의 사업 승인이 적법했다는 취지여서 사업 추진에 탄력이 붙을 것이라는 전망이 나옵니다.(사진=용인시 제공, 연합뉴스)