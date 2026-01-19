[뉴욕증시] '마틴 루터킹 데이' 휴장…다보스 포럼 발언 주목

19일은 마틴 루터킹 데이로 휴장합니다.



19일부터 23일까지는 세계 경제포럼이 열리며 22일에는 미 3분기 국내총생산 GDP가 공개됩니다.



지난 주말 뉴욕증시 3대 지수는 약보합세로 마감했습니다.



나스닥이 0.06% 하락했고 S&P500이 6940선을 지켜냈습니다.



한때 차기 연준의장 후보로 유력하게 거론됐던 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회 위원장의 지명 가능성이 낮아지면서 시장은 이번 주 열리는 다보스 포럼에서 트럼프 대통령이 어떤 발언을 내놓을지에 주목하고 있습니다.



특히 차기 미국 연준의장과 관련한 언급이 있을지 또 미 연방대법원이 상호 관세 조치의 위법 여부에 대해 판결을 내릴지 불확실한 가운데 트럼프가 관련 발언을 내놓을지에 시장의 관심이 쏠리고 있습니다.



여기에 더해 트럼프 대통령이 지난 주말 유럽 8개국을 대상으로 이른바 그린란드 관세를 언급한 만큼 조치가 시장에 어떤 영향을 불러올지도 함께 지켜봐야 할 부분입니다.



또 같은 날 리사 쿡 연준 이사 해임 안건과 관련한 미 연방대법관의 구두 변론도 예정돼 있습니다.



지난주 마감 상황을 살펴보면 세계적으로 메모리 반도체 수요가 폭발하면서 마이크론 테크놀로지가 7% 넘게 급등했고 실적 발표를 앞둔 넷플릭스는 소폭 하락했습니다.



이번 주에는 20일 넷플릭스 21일 존슨앤드존슨 그리고 22일에는 인텔이 실적을 공개합니다.