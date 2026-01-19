1. 오늘 청문회 불투명…"이혜훈 지명 철회하라"



오늘(19일)로 예정된 이혜훈 장관후보자 인사청문회가 불투명해졌습니다. 자료 제출이 거의 이뤄지지 않았다면서 국민의힘이 청문회를 거부하고 있는 가운데 여야 합의는 아직 이뤄지지 않았습니다.



2. 김경·전 보좌관 대질 불발…내일 강선우 소환



1억 공천헌금 의혹과 관련해 김경 서울시의원과 강선우 의원 전 보좌관의 대질신문이 결국 불발됐습니다. 경찰은 내일 의혹의 정점인 강 의원을 첫 소환합니다.



3. 미 '관세 부과'로 압박…EU 긴급 대책회의



그린란드를 둘러싼 논란이 유럽과 미국의 갈등으로 확산하고 있습니다. 미국이 그린란드 파병 국가에 관세를 부과하겠다고 압박하자, 유럽은 160조 원 규모의 보복 관세를 검토하는 걸로 알려졌습니다.



4. 오전까지 눈 또는 비…내일부터 '최강 한파'



밤사이 중부지방과 수도권에 눈발이 날리기 시작해 오전까지 전국 곳곳에 눈 또는 비가 내릴 전망입니다. 내일부턴 영하10도 이하의 강한 한파가 몰려와 이번 주 내내 이어지겠습니다.