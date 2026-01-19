'관세 압박'에 공동성명…"필요성 깨달을 것"

<앵커>



그린란드 문제를 놓고 미국과 유럽 국가들 사이 갈등이 커지고 있습니다. 미국이 그린란드에 파병한 유럽 국가들에게 관세를 부과하겠다고 압박에 나선 이후, 유럽 연합이 160조 원 규모의 보복 관세를 검토하는 걸로 전해졌습니다.



파리 권영인 특파원의 보도입니다.



<기자>



트럼프 미국 대통령은 지난 토요일 유럽 국가를 대상으로 관세 10%를 부과하겠다고 밝혔습니다.



미국의 그린란드 병합 주장을 반대해 그린란드에 파병한 프랑스와 독일 등 8개 나라가 대상입니다.



입장을 바꾸지 않으면 2월 1일 우선 적용하고 6월부턴 25%로 올리겠다고 으름장을 놨습니다.



관세 압박을 받게 된 유럽 8개 나라는 즉각 반발했습니다.



관세 위협은 미국과 유럽 간 관계를 악화하고 악순환으로 이어질 가능성이 높다며 그린란드 주권을 지키기 위해 계속 단결해서 대응할 것이라고 강조했습니다 .



[바르트 에이데/노르웨이 외무장관 : 이것은 원칙을 수호하는 일이기도 합니다. 노르웨이의 입장은 확고합니다.]



어제 오후엔 벨기에 브뤼셀에서 유럽연합 긴급 대책 회의도 열렸습니다.



일각에선 지난해 대미 무역 협상 때 적용하려던 160조 원 보복 관세를 비롯해 경제적 맞대응 카드도 거론되고 있습니다.



미국 측에선 강경한 주장이 계속되고 있습니다.



어제는 베선트 재무장관이 그린란드가 미국에 편입되지 않으면 북극 안보 강화는 불가능하다며 그게 평화를 위한 최선이라는 걸 유럽이 이해할 것이라 믿는다고 밝혔습니다.



그러면서 미국이 지원을 끊으면 우크라니아에선 모든 게 붕괴할 것이라고 강조했습니다.



[스캇 베선트/미국 재무장관 : 유럽 사람들도 병합이 그린란드를 위한 최선의 선택이고, 또 유럽과 미국을 위한 최선의 선택이란 것을 이해하게 될 것입니다.]



그린란드와 관련해 협박성 발언까지 이어지면서 유럽과 미국의 갈등이 확산하고 있는 가운데 이번 주부터 그린란드와 덴마크, 미국의 실무 고위급 회담이 진행될 예정입니다.



