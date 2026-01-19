스쿨존서 승용차가 추돌사고 후 인도 돌진…10살 보행자 중상

▲ 17일 충남 공주에서 60대 운전 승용차가 다른 차 추돌 후 인도 돌진하는 사고가 발생했다.

17일 낮 12시 50분 충남 공주시 신관동 신관초등학교 앞 교차로에서 60대 A 씨가 몰던 아반떼 승용차가 앞서가던 그랜저 승용차를 추돌한 뒤 인도를 넘어 상가 건물 1층으로 돌진했습니다.이 사고로 또래 친구와 어린이보호구역(스쿨존) 내 인도를 걷던 초등학교 5학년생 B(10) 양이 양쪽 다리가 부러지는 중상을 입고 대전지역 병원으로 옮겨졌습니다.A 씨와 동승자, 70대 그랜저 승용차 운전자도 다쳐 치료받고 있습니다.사고 당시 건물 1층 내부에 사람은 없었던 것으로 확인됐습니다.경찰은 시속 30㎞ 제한 구간인 스쿨존에서 차를 몰던 A 씨가 전방 주시 의무 등을 게을리해 사고가 난 것으로 보고 자세한 경위를 조사하고 있습니다.A 씨는 경찰 조사에서 급발진을 주장하는 것으로 전해졌습니다.경찰 관계자는 "A 씨를 교통사고처리 특례법상 치상 혐의로 입건한 상태"라며 "현재까지 음주운전은 아닌 것으로 파악했다"고 밝혔습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)