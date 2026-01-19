뉴스
스쿨존서 승용차가 추돌사고 후 인도 돌진…10살 보행자 중상

유영규 기자
작성 2026.01.19 06:04 조회수
스쿨존서 승용차가 추돌사고 후 인도 돌진…10살 보행자 중상
▲ 17일 충남 공주에서 60대 운전 승용차가 다른 차 추돌 후 인도 돌진하는 사고가 발생했다.

17일 낮 12시 50분 충남 공주시 신관동 신관초등학교 앞 교차로에서 60대 A 씨가 몰던 아반떼 승용차가 앞서가던 그랜저 승용차를 추돌한 뒤 인도를 넘어 상가 건물 1층으로 돌진했습니다.

이 사고로 또래 친구와 어린이보호구역(스쿨존) 내 인도를 걷던 초등학교 5학년생 B(10) 양이 양쪽 다리가 부러지는 중상을 입고 대전지역 병원으로 옮겨졌습니다.

A 씨와 동승자, 70대 그랜저 승용차 운전자도 다쳐 치료받고 있습니다.

사고 당시 건물 1층 내부에 사람은 없었던 것으로 확인됐습니다.

경찰은 시속 30㎞ 제한 구간인 스쿨존에서 차를 몰던 A 씨가 전방 주시 의무 등을 게을리해 사고가 난 것으로 보고 자세한 경위를 조사하고 있습니다.

A 씨는 경찰 조사에서 급발진을 주장하는 것으로 전해졌습니다.

경찰 관계자는 "A 씨를 교통사고처리 특례법상 치상 혐의로 입건한 상태"라며 "현재까지 음주운전은 아닌 것으로 파악했다"고 밝혔습니다.

(사진=독자 제공, 연합뉴스)
