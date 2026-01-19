뉴스
[날씨] 전국 흐리고 눈·비…내일부터 강력 한파

SBS 뉴스
작성 2026.01.19 06:21
<앵커>

오늘(19일) 전국이 흐리고 중부 지방과 전북을 중심으로 눈이 내린다고 합니다. 내일부터 이번 주 내내 강력한 한파가 이어질 거라고 하는데 기상센터 연결해서 날씨 알아보겠습니다.

박세림 캐스터 지금 날씨는 어떤가요?

<기상캐스터>

지금 레이더 영상 보시면 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 서울을 비롯해 중부를 중심으로 시간당 1cm 미만의 눈이 내리고 있습니다.

오전까지 중부와 전북을 중심으로 눈이 내릴 텐데요.

양은 1cm 안팎 정도가 되겠습니다.

이번 한 주 강력한 한파에 대비해 주셔야겠습니다.

눈 비가 그친 뒤 북쪽에서 강한 한기가 밀려오면서 절기 대한인 내일 서울의 아침 기온이 영하 13도까지 뚝 떨어지며 올겨울 들어 가장 춥겠고요.

찬 바람이 강하게 불면서 체감온도는 영하 20도에 육박하겠습니다.

이번 한 주 강력한 한파는 길게 이어지겠습니다.

오늘 전국 하늘 대체로 흐리겠습니다.

아침까지 수도권과 광주 경북 대구는 미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이겠습니다.

자세한 현재 기온 서울이 영하 1.3도 가리키고 있고요.

낮 기온 서울 0도에 그치겠습니다.

이번 한 주 강한 추위 속 호남과 제주를 중심으로 눈 예보가 자주 나와 있습니다.

(박세림 기상캐스터)
