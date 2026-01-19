뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"이혜훈 지명 철회하라"…오늘 청문회 불투명

강청완 기자
작성 2026.01.19 06:10 조회수
PIP 닫기
<앵커>

여러 의혹이 불거진 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회가 오늘(19일)로 예정이 돼있습니다. 하지만 이 후보자가 내야 할 자료도 안 내고 버티고 있어서 오늘 청문회가 제대로 진행될 가능성은 거의 없어 보입니다.

오늘 첫 소식 강청완 기자입니다.

<기자>

국민의힘 소속인 국회 재정경제기획위원들은 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 국회에 인사청문회 자료를 제대로 내지 않고 있다며 오늘 예정된 청문회를 거부하겠다고 선언했습니다.

[박수영/국민의힘 의원 : (이재명 대통령은) '꼼수 정치인사' 포기하고 국민 명령에 따라 검증 실패 사과하고 지명도 철회하십시오.]

반면, 민주당 소속 위원들은 이 후보자가 자료 제출을 위해 노력하고 있다며 청문회 개최 요청서를 국회 재경위에 제출하는 등 청문회 개최 의지를 재확인했습니다.

[박수현/민주당 수석대변인 : 국민 검증의 시간을 국회가 일방적으로 빼앗을 수는 없다고 생각합니다.]

청와대는 청문회까지 지켜본 뒤 국민 여론을 보고 판단하겠단 입장을 유지하고 있습니다.

현재 청문회 사회권은 국민의힘 소속인 임이자 국회 재경위원장에게 있습니다.

민주당은 임 위원장이 사회를 거부할 경우, 다른 교섭단체 간사가 위원장 직무를 대행할 수 있도록 한 국회법 50조를 적용해 청문회를 단독 개최하는 방안도 검토 중입니다.

국민의힘은 자료가 충족되지 않아 청문회를 늦추잔 것이지, 청문회 자체를 거부하는 건 아니라면서 사회권을 넘길 수 없다는 입장입니다.

이에 따라 임 위원장이 청문회를 일단 개의한 뒤 정회를 선포해 사실상 청문회가 무산될 수 있다는 관측도 나옵니다.

민주당 내부에선 이 후보자 지명에 '통합 인선'이란 의미를 부여해 온 만큼, 야당 없이 단독으로 청문회를 강행하는 데 부담스러워하는 기류도 읽힙니다.

(영상취재 : 오영춘·김남성, 영상편집 : 김준희, 디자인 : 홍지월·이연준)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강청완 기자 사진
강청완 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지