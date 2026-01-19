"이혜훈 지명 철회하라"…오늘 청문회 불투명

<앵커>



여러 의혹이 불거진 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회가 오늘(19일)로 예정이 돼있습니다. 하지만 이 후보자가 내야 할 자료도 안 내고 버티고 있어서 오늘 청문회가 제대로 진행될 가능성은 거의 없어 보입니다.



오늘 첫 소식 강청완 기자입니다.



<기자>



국민의힘 소속인 국회 재정경제기획위원들은 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 국회에 인사청문회 자료를 제대로 내지 않고 있다며 오늘 예정된 청문회를 거부하겠다고 선언했습니다.



[박수영/국민의힘 의원 : (이재명 대통령은) '꼼수 정치인사' 포기하고 국민 명령에 따라 검증 실패 사과하고 지명도 철회하십시오.]



반면, 민주당 소속 위원들은 이 후보자가 자료 제출을 위해 노력하고 있다며 청문회 개최 요청서를 국회 재경위에 제출하는 등 청문회 개최 의지를 재확인했습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 : 국민 검증의 시간을 국회가 일방적으로 빼앗을 수는 없다고 생각합니다.]



청와대는 청문회까지 지켜본 뒤 국민 여론을 보고 판단하겠단 입장을 유지하고 있습니다.



현재 청문회 사회권은 국민의힘 소속인 임이자 국회 재경위원장에게 있습니다.



민주당은 임 위원장이 사회를 거부할 경우, 다른 교섭단체 간사가 위원장 직무를 대행할 수 있도록 한 국회법 50조를 적용해 청문회를 단독 개최하는 방안도 검토 중입니다.



국민의힘은 자료가 충족되지 않아 청문회를 늦추잔 것이지, 청문회 자체를 거부하는 건 아니라면서 사회권을 넘길 수 없다는 입장입니다.



이에 따라 임 위원장이 청문회를 일단 개의한 뒤 정회를 선포해 사실상 청문회가 무산될 수 있다는 관측도 나옵니다.



민주당 내부에선 이 후보자 지명에 '통합 인선'이란 의미를 부여해 온 만큼, 야당 없이 단독으로 청문회를 강행하는 데 부담스러워하는 기류도 읽힙니다.



