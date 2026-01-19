미 재무장관, 그린란드 갈등에 "유럽, 미 안보우산 중요성 깨달을 것"

▲ 스콧 베선트 미 재무장관

스콧 베선트 미국 재무장관은 18일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령의 그린란드 병합 야심 노골화에 따른 미국과 유럽 간 충돌과 관련, "우리는 미국과 서반구의 안보를 다른 나라에 위탁(outsource)하지 않을 것"이라고 말했습니다.베선트 장관은 이날 미 NBC 방송과의 인터뷰에서 "수십 년, 한 세기 넘게 미국 대통령들은 그린란드 획득을 원해왔다"며 이같이 밝혔습니다.이어 "우리는 골든돔(미국의 차세대 미사일 방어망)을 구축 중이며, 트럼프 대통령은 전략적이다. 그는 올해를 넘어, 내년을 넘어 북극에서 벌어질 수 있는 전투를 내다보고 있다"고 했습니다.베선트 장관은 또한 "러시아나 다른 나라가 그린란드를 공격한다면 우리는 (그 전쟁에) 끌려들어 갈 것"이라며 "그러니 지금은 그린란드를 미국의 일부로 하는 것으로 힘을 통한 평화를 이루는 것이 낫다. 유럽은 약함을 드러내지만 미국은 강함을 보여준다"고 말했습니다.그는 특히 "대통령은 그린란드가 미국에 편입되지 않고서는 (북극) 안보 강화가 불가능하다고 믿는다"며 트럼프 대통령의 그린란드 병합 야욕이 꺾이지 않을 것이라고 전한 뒤 "유럽인들이 이것(그린란드의 미국 편입)이 그린란드와 유럽, 미국에 최선이라는 점을 이해할 것이라고 믿는다"고 강조했습니다.베선트 장관은 트럼프 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 유럽 8개국에 관세 부과를 발표하며 압박 수위를 끌어올리면서 나토 동맹에 균열이 일어나고 있는 것에 대해 "유럽 지도자들은 결국 돌아서서 미국의 안전보장 우산 아래 있어야 한다는 점을 깨닫게 될 것"이라며 "미국이 지원을 끊는다면 우크라이나에 무슨 일이 벌어질까. 모든 것이 붕괴할 것"이라고 했습니다.또 "트럼프 대통령은 나토를 믿지만, 미국인이 끌려가는 것은 믿지 않는다"며 "우리는 나토의 일원으로 남을 것이다. 그러나 트럼프 대통령이 원하지 않는 것은 전쟁이 발발해 미국이 다시 끌려들어 가지 않는 것"이라고 덧붙였습니다.베선트 장관은 유럽연합(EU)이 미국-EU 간 무역합의 파기 움직임을 보이는 데 대해선 "무역 합의는 최종 완료된 것이 아니며, 비상 조처(관세)는 다른 무역 합의와 매우 다를 수 있다"고 말했습니다.그는 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 상호관세(국가별 관세)를 부과한 것의 적법성 여부를 연방 대법원이 심리하는 것에 대해선 "대통령의 성숙한 경제정책을 대법원이 뒤집을 가능성은 매우 낮다고 본다"며 "그들은 오바마케어도 뒤집지 않았다. 나는 대법원이 혼란을 조성하지 않을 것이라고 믿는다"고 했습니다.베선트 장관은 미 연방 법무부가 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준) 청사 건물 개보수와 관련해 제롬 파월 의장을 수사하는 것과 관련해선 "트럼프 대통령은 연준의 독립성을 존중한다. 하지만 독립성은 감독을 받지 않는다는 뜻은 아니다"라고 말했습니다.그는 자신이 '트럼프 대통령에게 법무부의 수사가 상황을 엉망으로 만들었으며, 금융 시장에 부정적 영향을 미칠 것이라고 말했다'는 미 인터넷매체 악시오스의 보도에 대해선 "대통령과의 대화 내용을 말하지 않겠다"면서도 "하지만 내가 그런 말을 했다면 내가 잘못된 것이다. 연준 독립성이 훼손되고 있다는 것에 대한 궁극적인 결정은 시장이 내린다"고 답했습니다.베선트 장관은 민주당이 법무부 수사와 관련해 차기 연준 의장 후보의 연방 상원 인준을 막겠다는 것에 대해 "우리에겐 4명의 훌륭한 후보자가 있다. 상원은 4명 중 누구를 선택해도 만족할 것이라고 생각한다"며 "다시 말하지만, 감독과 투명성 확보는 강압이 아니다"라고 말했습니다.