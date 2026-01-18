뉴스
"다카이치, 3월 20일 전후 방미…총선거 후 일정 최종 조율"

하정연 기자
작성 2026.01.18
▲ 다카이치 총리

다카이치 사나에 일본 총리가 오는 3월 20일 전후로 미국을 방문하는 일정을 미일 양국 정부가 논의 중이라고 교도통신이 18일 보도했습니다.

복수의 외교 소식통은 다카이치 총리의 방미 일정은 내달 8일께 치러질 것으로 유력시되는 조기 총선거 후에 최종 조율될 예정이라며 이처럼 밝혔습니다.

다카이치 총리 측은 3월 20일이 일본에서 사흘 연휴의 첫날이어서 국회 일정에 대한 영향을 최소화할 수 있다는 점에서 이런 일정을 타진했고 미국 측도 긍정적으로 반응한 것으로 전해졌습니다.

다카이치 총리는 내년 4월께 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국을 방문하기 전에 미일 정상회담을 열어 대중 정책을 둘러싼 양국 동맹의 결속을 확인할 계획입니다.

다만 총선거 결과에 따라서는 방미 일정이 취소될 수도 있고 2026년도(2026년 4월∼2027년 3월) 예산안 국회 심의도 일정 변경의 변수가 될 수 있다고 교도통신은 전했습니다.

앞서 다카이치 총리는 작년 12월 한 강연회에서 미국을 방문해 트럼프 대통령과 회담하는 방향으로 조율 중이라며 예상 방미 시기로 "내년 비교적 이른 시기"라고 말한 바 있습니다.
