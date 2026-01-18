테니스 남녀 최강자, 호주오픈 첫 관문 통과…비너스는 최고령 출전 기록

▲ 카를로스 알카라스

테니스 남녀 단식 세계 1위인 카를로스 알카라스와 아리나 사발렌카가 호주오픈 테니스대회 단식 1회전을 통과했습니다.이번 대회 총상금은 1억1천150만 호주달러로 우리 돈 약 1천100억 원 규모입니다.알카라스는 오늘밤(18일, 한국시간) 호주 멜버른에서 열린 대회 첫날 남자 단식 1회전에서 애덤 월턴을 2시간 5분 만에 3대 0(6대 3, 7대 6, 6대 2)으로 물리쳤습니다.4대 메이저 대회 가운데 호주오픈에서만 우승이 없는 알카라스는 2회전에서 야니크 한프만을 만납니다.알카라스와 한프만의 상대 전적은 알카라스가 2전 전승으로 앞서 있습니다.호주오픈에서는 2024년과 2025년 8강이 최고 성적인 알카라스는 올해 계속 이겨 나갈 경우 4강에서 알렉산더 츠베레프를 만날 가능성이 큽니다.세계 랭킹 3위인 츠베레프도 오늘 개브리엘 디알로를 3대 1(6대 7, 6대 1, 6대 4, 6대 2)로 잡고 2회전에 올랐습니다.앞서 열린 여자 단식 1회전에서는 사발렌카가 사라 라코토망가를 2대 0(6대 4, 6대 1)으로 제압했습니다.사발렌카는 호주오픈에서 2023년과 2024년 우승했고 지난해에는 준우승하는 등 올해도 강력한 우승 후보로 지목됩니다.1시간 16분 만에 1회전을 끝낸 사발렌카는 바이줘쉬안과 32강 진출을 다툽니다.1980년생으로 올해 45세인 비너스 윌리엄스는 1회전에서 올가 다닐로비치에게 1대 2(7대 6, 3대 6, 4대 6)로 역전패했습니다.윌리엄스는 3세트 게임 스코어 4대 0으로 앞서며 2회전 진출 가능성을 키웠으나 이후 내리 6게임을 내줬습니다.윌리엄스는 오늘 경기를 통해 호주오픈 여자 단식 본선 최고령 출전 기록을 세웠습니다.2001년생으로 윌리엄스보다 21살 어린 다닐로비치는 체력 우위를 앞세워 3세트 후반 역전에 성공했습니다.(사진=게티이미지)(사진=AP, 연합뉴스)