장우진-조대성, WTT 새해 첫 우승…중국 꺾고 남자복식 정상

▲ WTT 스타 컨텐더 도하 남자복식 우승을 차지한 장우진(오른쪽)과 조대성

한국 남자 탁구 간판 장우진과 대들보 조대성 듀오가 올해 월드테이블테니스 시리즈에서 만리장성을 허물고 새해 첫 우승에 성공했습니다.하지만 혼합복식 결승에 올랐던 박강현-김나영 콤비는 아쉬운 준우승에 그쳤습니다.장우진-조대성 조는 오늘(18일, 한국시간) 카타르 도하에서 열린 WTT 스타 컨텐더 도하 2026 남자복식 결승에서 중국의 황유정-웬루이보 조에 풀게임 대결 끝에 3대 2(5대 11 11대 8 11대 6 5대 11 11대 9) 역전승을 낚았습니다.장우진-조대성 조는 올해 WTT 시리즈 두 번째 대회 만에 한국 선수로는 첫 우승 기쁨을 누렸습니다.장-조 조가 WTT 대회에서 우승한 건 2022년 6월 컨텐더 자그레브 이후 3년 7개월여 만입니다.장우진-조대성 조는 이번 대회 본선 1회전(16강)에서 세계 2위 린스둥과 세계 7위 량징쿤이 호흡을 맞춘 중국 조를 3대 2로 꺾는 '테이블 반란'을 일으킨 데 이어 결승에서도 중국 듀오를 꺾고 우승해 의미가 컸습니다.장-조 조는 황유정-웬루이보 조를 맞아 첫 게임을 5대 11로 손쉽게 넘겨주며 출발이 좋지 않았습니다.하지만 2게임 들어 왼손 조대성의 안정적인 수비를 바탕으로 장우진 특유의 드라이브 공세가 살아나면서 11대 8로 이겨 승부를 원점으로 돌렸습니다.3게임을 잡고 4게임을 잃어 승부는 최종 5게임에 접어들었습니다.장-조 조는 5게임에도 공방을 이어갔지만, 11대 9로 이기면서 작년 12월 WTT 왕중왕전에서 임종훈-신유빈 조가 혼합복식 우승을 차지한 데 이어 한 달여 만에 한국 탁구 우승을 완성했습니다.반면 혼합복식 결승에 올랐던 박강현-김나영 조는 세계 5위 콤비인 홍콩의 웡춘팅-두호이켐 조에 1대 3(11대 9 8대 11 9대 11 5대 11)으로 역전패해 우승을 아깝게 놓쳤습니다.박강현-김나영 조는 웡춘팅-두호이켐 조를 맞아 첫 게임 6대 8로 끌려가다가 4연속 득점하며 전세를 뒤집은 뒤 결국 11대 9로 이겨 기선을 잡았습니다.하지만 웡춘팅-두호이켐 조는 2게임 들어 거센 반격으로 7대 1로 크게 앞섰습니다.박-김 조는 연속 5점을 쓸어 담아 6대 7까지 뒤쫓았으나, 6대 8에서 2연속 실점하며 결국 게임 점수 1대 1을 허용했습니다.박-김 조는 3게임 들어 5대 2 리드를 잡은 뒤 9대 7로 승리를 눈앞에 뒀지만, 갑작스러운 난조에 빠져 4연속 실점하며 게임을 잃었습니다.기세가 오른 웡춘팅-두호이켐 조는 4게임도 3대 0, 5대 1, 9대 3으로 줄곧 리드를 잃지 않은 채 역전 우승을 확정했습니다.(사진=WTT 인스타그램 캡처, 연합뉴스)