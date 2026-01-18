뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 1

지옥서 올라온 '기적의 영상'…"한 줄기 빛" 한국에선?

홍영재 기자
작성 2026.01.18 20:31 수정 2026.01.18 21:01 조회수
PIP 닫기
<앵커>

시위대 결집과 외부와의 접촉을 막으려는 목적으로 통신이 모두 차단된 이란에 한 줄기 빛이 된 건 스타링크였습니다. 일론 머스크의 우주 기업 스페이스X의 위성 인터넷입니다.

스타링크가 우리나라에서도 서비스를 시작했는데 통신사업과 산업에 어떤 영향을 미칠지, 홍영재 기자가 취재했습니다. 

<기자>

통신 '암흑' 상태인 이란에서 반정부 시위대가 SNS에 영상을 올렸습니다.

[스타링크 페르시안 페이지 팔로워 여러분 안녕하세요. 오늘은 1월 13일입니다. 저희는 운전하는 도중에….]

인터넷과 전화가 모두 끊겼는데도 외부에 상황을 알릴 수 있었던 건 일론 머스크의 우주기업 스페이스X가 무료로 열어준 위성 인터넷 '스타링크' 덕분입니다.

스타링크는 550㎞ 고도의 낮은 궤도를 도는 9천여 개의 소형 위성이 기지국 역할을 합니다.

일론 머스크는 위성을 4만 2천 개까지 늘릴 계획입니다.

[일론 머스크/스페이스X CEO (지난해 9월) : (장기적인 계획으로) 스페이스X는 위성에서 휴대전화로 직접 고대역폭 통신을 제공할 수 있게 됩니다.]

스타링크는 약 한 달 전부터 우리나라에서도 서비스를 시작했습니다.

요금은 데이터 무제한일 때 가정용 월 8만 7천 원, 이동형은 14만 4천 원으로 책정됐습니다.

장비 비용 55만 원은 별도입니다.

지금은 주로 선박 업체와 항공사, 오지 캠핑을 즐기는 개인 등이 구매합니다.

[구태언/스타링크 가입자 : 펜션 주변에는 그래도 기지국이 있거나 공유기를 통해서 인터넷이 되는데 약간만 돌아다니면 주변 계곡이나 이런 데서는 인터넷이 잘 안되는 경우가 있을 수 있어요.]

내륙 통신 인프라가 촘촘한 우리나라에서는 당장 큰 수요는 없을 것이라는 전망이 나옵니다.

다만 통신 시장에 미칠 영향력은 무시할 수 없다는 평가가 나옵니다.

정부 재난망이나 항공사 기내 와이파이는 물론 도심항공교통, 자율주행차 등 차세대 산업에서도 위성 통신과 인터넷은 필수가 되고 있습니다.

[강충구/고려대 전기전자공학부 교수 : 날아다니는 택시들이 되겠죠. 좀 특별한 서비스 환경을 생각을 한다면 또 그 필요성들은 계속 지속적으로 대두가 될 거고요.]

지상망과 위성망이 통합되는 차세대 6G 통신에서도 스타링크 같은 저궤도 위성이 중요한 만큼 통신 주권을 지키기 위한 기술 개발과 전략 마련이 중요해 보입니다.

(영상취재 : 최호준, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 이예솔)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
홍영재 기자 사진
홍영재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지