시민들 여전히 공포에 떠는데…정상들의 '기싸움'

<앵커>



트럼프 대통령과 하메네이 이란 최고지도자가 그야말로 말 폭탄을 주고받았습니다. 서로를 향해 "범죄자", "병든 사람"이라고 날을 세웠습니다. 반정부 시위가 소강 국면에 접어든 이란에 또다시 긴장이 고조되고 있습니다.



보도에 김민표 기자입니다.



<기자>



공세의 포문을 연 건 하메네이 이란 최고지도자였습니다.



트럼프 미국 대통령을 범죄자라고 직격했습니다.



[하메네이/이란 최고지도자 : 미국 대통령을 범죄자라고 판단합니다. 많은 사상자와 재산 피해, 이란인에 대한 모욕 때문입니다.]



[미국에 죽음을. 미국에 죽음을.]



시위로 수천 명이 숨졌다며 사망자 규모를 처음으로 밝히고, 배후로 미국과 이스라엘, 트럼프 대통령을 여러 차례 지목했습니다.



유혈 진압이 아니라 배후 조종받은 시위대의 폭력 때문에 인명 피해가 컸다는 점을 강조한 겁니다.



곧바로 트럼프 대통령이 맞받아쳤습니다.



이란의 새 지도자를 찾아야 할 때라면서 37년 동안 신정체제에서 철권 통치한 하메네이를 정조준했습니다.



하메네이를 병든 인물이라고도 했습니다.



두 사람이 날선 설전을 주고받으며 긴장은 다시 고조됐습니다.



다만 트럼프 대통령은 이란 시위대 사형 집행이 없다는 이유로 군사 개입에 대해서는 신중한 모습을 보이고 있습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이란이 800명 넘게 교수형에 처할 예정이었지만, 아무도 집행하지 않았어요. 교수형을 취소했습니다. 그게 큰 영향을 미쳤습니다.]



익명을 요구한 이란의 당국자는 사망자가 보안군 약 500명을 포함해 최소 5천 명에 달한다고 전했습니다.



시위는 소강 국면이지만, 무장한 군인이 거리를 순찰하는 등 삼엄한 분위기 속에서 이란인의 불안한 일상이 이어지고 있다고 인권 단체들이 전했습니다.



(영상편집 : 김종미)