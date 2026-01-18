김경 3차 출석…강선우 전 보좌관과 대질하나

<앵커>



이어서 민주당 공천 헌금 의혹 수사 상황 살펴보겠습니다. 강선우 의원에게 1억 원을 건넨 혐의를 받고 있는 김경 서울시의원이 오늘(18일) 오전 경찰에 출석했습니다. 취재 기자 연결해 보겠습니다.



김태원 기자, 김 시의원 조사는 오늘 벌써 세 번째죠?



<기자>



네, 지난 11일 미국에서 귀국 직후 첫 조사, 그리고 지난 15일 두 번째 조사에 이어 사흘 만에 김경 서울시의원이 또다시 경찰에 출석해 10시간 넘게 조사를 받고 있습니다.



[김경/서울시의원 : 현재 제가 하지 않은 그런 진술 그리고 추측성 보도가 너무 난무하고 있는 것 같습니다. 결과를 좀 지켜봐 주시기를 부탁드립니다.]



김 시의원이 지난 경찰 조사에서 "강선우 의원의 전 보좌관인 남 모 씨가 공천 헌금의 구체적인 액수를 언급했고, 또 강 의원과 만날 날짜를 상의한 후 알려주기로 했다"는 취지로 진술한 내용이 SBS 보도로 알려지기도 했는데요.



경찰이 어제 남 모 씨를 두 번째로 불러 김 시의원의 이러한 진술에 대해 캐물은 뒤 오늘 다시 김 시의원을 부른 겁니다.



<앵커>



어제 조사 받았던 사건 당시 강 의원의 보좌관, 오늘 또 나왔다고요?



<기자>



네, 한 시간 전쯤 남 씨가 경찰에 하루 만에 또다시 불려 나왔습니다.



경찰은 우선 김 시의원과 남 씨의 진술을 토대로 지난 2022년 문제의 돈이 오갔다는, 이른바 '카페 회동'에 대한 사실관계 재구성에 집중하고 있습니다.



모레인 오는 20일, 강선우 의원의 소환 전에 두 사람 간의 엇갈린 진술과 사실 확인이 필요한 부분에 대한 조사를 마무리하겠다는 겁니다.



오늘 밤 김 시의원과 남 씨 간 대질 조사가 이뤄질 가능성도 있는 걸로 알려졌습니다.



앞서 강선우 의원은 어떠한 돈도 받은 적이 없고, 당시 자신의 보좌관인 남 씨가 돈을 받은 사실을 뒤늦게 알게 돼 즉시 반환할 것을 지시했다고 해명한 뒤 추가 입장은 없는 상황입니다.



(영상취재 : 박현철·김승태·김영환, 영상편집 : 신세은)