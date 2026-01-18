뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김경 3차 출석…강선우 전 보좌관과 대질하나

김태원 기자
작성 2026.01.18 20:10 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이어서 민주당 공천 헌금 의혹 수사 상황 살펴보겠습니다. 강선우 의원에게 1억 원을 건넨 혐의를 받고 있는 김경 서울시의원이 오늘(18일) 오전 경찰에 출석했습니다. 취재 기자 연결해 보겠습니다.

김태원 기자, 김 시의원 조사는 오늘 벌써 세 번째죠?

<기자>

네, 지난 11일 미국에서 귀국 직후 첫 조사, 그리고 지난 15일 두 번째 조사에 이어 사흘 만에 김경 서울시의원이 또다시 경찰에 출석해 10시간 넘게 조사를 받고 있습니다.

[김경/서울시의원 : 현재 제가 하지 않은 그런 진술 그리고 추측성 보도가 너무 난무하고 있는 것 같습니다. 결과를 좀 지켜봐 주시기를 부탁드립니다.]

김 시의원이 지난 경찰 조사에서 "강선우 의원의 전 보좌관인 남 모 씨가 공천 헌금의 구체적인 액수를 언급했고, 또 강 의원과 만날 날짜를 상의한 후 알려주기로 했다"는 취지로 진술한 내용이 SBS 보도로 알려지기도 했는데요.

경찰이 어제 남 모 씨를 두 번째로 불러 김 시의원의 이러한 진술에 대해 캐물은 뒤 오늘 다시 김 시의원을 부른 겁니다.

<앵커>

어제 조사 받았던 사건 당시 강 의원의 보좌관, 오늘 또 나왔다고요?

<기자>

네, 한 시간 전쯤 남 씨가 경찰에 하루 만에 또다시 불려 나왔습니다.

경찰은 우선 김 시의원과 남 씨의 진술을 토대로 지난 2022년 문제의 돈이 오갔다는, 이른바 '카페 회동'에 대한 사실관계 재구성에 집중하고 있습니다.

모레인 오는 20일, 강선우 의원의 소환 전에 두 사람 간의 엇갈린 진술과 사실 확인이 필요한 부분에 대한 조사를 마무리하겠다는 겁니다.

오늘 밤 김 시의원과 남 씨 간 대질 조사가 이뤄질 가능성도 있는 걸로 알려졌습니다.

앞서 강선우 의원은 어떠한 돈도 받은 적이 없고, 당시 자신의 보좌관인 남 씨가 돈을 받은 사실을 뒤늦게 알게 돼 즉시 반환할 것을 지시했다고 해명한 뒤 추가 입장은 없는 상황입니다.

(영상취재 : 박현철·김승태·김영환, 영상편집 : 신세은)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지