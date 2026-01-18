뉴스
한동훈의 '첫 사과'…"드리고 싶은 말씀 있다" 전한 말

김형래 기자
작성 2026.01.18 20:04 수정 2026.01.18 20:13
<앵커>

국민의힘 윤리위원회로부터 제명 처분을 받은 한동훈 전 대표가 "상황이 여기까지 오게 돼 송구하다"고 밝혔습니다. 처음으로 사과를 한 건데, 윤리위 징계가 정치 보복이라는 입장은 고수했습니다. 장동혁 대표 측은 일단 "지켜보겠다"는 반응만 내놨습니다.

김형래 기자입니다.

<기자>

국민의힘 한동훈 전 대표가 오늘(18일) 오전 자신의 SNS에 올린 2분짜리 영상입니다.

[한동훈/전 국민의힘 대표 : 상황이 여기까지 오게 된 것에 대해서, 국민 여러분과 당원들께 걱정을 끼쳐 드린 점에 대해서 당을 이끌었던 책임 있는 정치인으로서 송구한 마음입니다.]

국민의힘 윤리위원회가 제명 사유로 꼽는 '당원 게시판 사건'을 언급하지는 않았지만, 처음으로 사과의 뜻을 밝힌 겁니다.

한 전 대표는 다만 자신에 대한 징계는 명백한 조작이자 정치 보복이라고 거듭 주장했습니다.

[한동훈/전 국민의힘 대표 : 중대한 선거를 앞두고 이런 정치 보복의 장면이 펼쳐지는 걸 보고 우리 당에 대한 마음을 거두시는 분들이 많아질 것 같아 걱정이 큽니다.]

친한동훈계 의원들은 "국민이 해달라는 일을 한 것"이라거나 "당 정상화의 밑거름이 되길 바란다"며 한 전 대표를 거들었습니다.

대척점에 서 있는 장동혁 대표는 '통일교-공천헌금 특검'을 요구하며 오늘로 나흘째 단식 농성 중인데, 별다른 반응을 보이지 않았습니다.

대신 최보윤 수석대변인이 나서 "피징계자가 의혹을 막연히 거부하는 게 아니라 해소하는 부분이 있는지 많은 분이 지켜보고 있다"고만 언급했습니다.

[최보윤/국민의힘 수석대변인 : 페이스북에 (영상을) 올리고 나서 이런 검증 절차에 임하시는 지도 저희가 지켜볼 부분이지 않나 싶습니다.]

국민의힘 일각에서는 한 전 대표가 단식 중인 장 대표를 찾아가 만나야 한다는 의견도 나왔는데, 한 전 대표 측은 그렇게 할 계획은 전혀 없다고 선을 그었습니다.

장 대표가 오는 23일 윤리위 재심 청구 시한까지는 기다리겠다는 입장을 낸 뒤 한 전 대표가 포괄적 사과의 뜻을 밝혔지만, 아직은 정치적 타협 가능성이 높지 않다는 전망이 여전합니다.

(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 이승희)
