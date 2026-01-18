홍익표 "이 대통령 관용·통합의 철학 실현…귀 크게 열겠다"

▲ 홍익표 신임 청와대 정무수석비서관

홍익표 신임 청와대 정무수석은 "갈등과 대립, 분열을 넘어 다양한 생각과 입장이 대한민국이라는 이름 아래 조화롭게 시너지를 낼 수 있도록 모든 힘을 다하겠다"고 말했습니다.홍 수석은 오늘 페이스북에서 "제게 맡겨진 제1의 소임은 국민 삶을 바꾸고 대한민국의 운명을 개척하는 길에 국민 마음을 하나로 모으고자 하는 이재명 대통령의 관용과 통합의 철학을 실현하는 것"이며 이렇게 밝혔습니다.이어 "대통령과 국민, 청와대와 정치권을 잇는 가교로서 귀를 크게 열고 부지런히 움직여 다양한 의견을 가감 없이 전달하고 하나 된 힘으로 만드는 데 최선을 다하겠다"고 각오를 밝혔습니다.또 "그동안 제게 아낌없이 성원을 보내준 서초구민과 성동구민, 많은 국민의 마음도 잊지 않겠다"며 "그 믿음에 보답하는 길은 이재명 정부의 성공이라는 점을 가슴에 새기며 뛰고 또 뛰겠다"고 덧붙였습니다.청와대는 우상호 현 정무수석의 후임으로 홍 수석을 발탁했다고 발표했습니다.홍 수석은 모레부터 정식 임기를 시작합니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)