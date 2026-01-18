한·이집트, '포괄적경제동반자협정 추진' 공동선언문 서명

▲ 여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 지난해 10월 10일(현지시간) 모하메드 엘 가우사키 이집트 투자통상부 차관보와 면담에 앞서 악수를 하고 있다.

정부가 북아프리카 최대 제조업 거점이자 아프리카·중동·유럽을 잇는 허브인 이집트와의 포괄적경제동반자협정(CEPA) 체결을 본격 추진합니다.산업통상부는 현지시간 18일 여한구 통상교섭본부장이 이집트 카이로를 방문해 하산 엘 카티브 이집트 투자통상부 장관과 '한·이집트 CEPA 추진을 위한 공동선언문'에 서명했다고 밝혔습니다.포괄적경제동반자협정, CEPA는 자유무역협정의 하나로 상품, 서비스 시장 개방에 더해 포괄적 협력 강화를 목적으로 합니다.산업부는 지난 2022년 이집트 투자통상부와 '무역 및 경제 파트너십 양해각서'를 체결하고 CEPA 추진을 위한 경제적 타당성 평가 공동 연구를 진행해왔으며 지난해 11월 한·이집트 정상회담에서 CEPA 체결을 추진하기로 합의했습니다.여 본부장은 엘 카티브 장관과의 회담에서 양국 통상 당국 간 CEPA 추진 의지를 공식화하고, 협상 추진 방향을 구체화했습니다.아울러 양국은 CEPA 협상 개시를 위한 각국 국내 절차의 진행 상황을 점검하고 조속한 시일 내에 협상을 개시할 수 있도록 긴밀히 협력해 나가기로 했습니다.여 본부장은 이번 방문에서 가말 엘 딘 수에즈운하 경제특구청장과도 회담을 갖고 수에즈 특구 관련 한국 기업 진출 방안에 대해 논의했습니다.여 본부장은 미국-이집트-이스라엘 간 특화산업지대 협정을 활용할 경우 수에즈 특구에서 생산한 제품을 미국에 특혜 조건으로 수출할 수 있어 한국 기업들이 미국 시장에 진출하기 위한 새로운 생산 거점으로 활용될 수 있다고 강조했습니다.여 본부장은 수에즈 특구에 한국 기업이 원활히 진출할 수 있도록 지원하기 위해 대한무역투자진흥공사(코트라)와 특구청 간 정례 협의체를 설립해 상시 협력하도록 하자고 제안했습니다.여 본부장은 이집트에 진출한 국내 기업 및 코트라, 대외경제정책연구원 등 기관과 수에즈 특구 내 4개 산업단지 중 가장 규모가 큰 소크나 산단 및 소크나 항만을 찾아 국내 기업의 투자 진출 여건도 점검했습니다.여 본부장은 또, 현지 진출 기업들과 만찬 간담회를 갖고 금융지원, 행정절차 간소화 등 현지 기업들의 애로 및 건의 사항을 청취했습니다.여 본부장은 "한·이집트 CEPA 협상 개시부터 최종 타결까지 속도감 있게 추진하겠다"며 "이번 수에즈 특구 방문 결과 등을 반영한 투자 가이드북을 제작해 우리 기업에 이집트 진출에 필요한 정보를 제공하겠다"고 말했습니다.(사진=산업통상부 제공, 연합뉴스)