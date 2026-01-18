"양키고홈" "미국 떠가라"…그린란드서 첫 트럼프 규탄 시위

▲ 그린란드 누크에서 열린 시위

도널드 트럼프 미국 대통령의 덴마크 자치령 그린란드 병합 시도를 규탄하는 시위가 그린란드와 덴마크 본토 곳곳에서 동시에 열렸습니다.외신에 따르면 17일(현지시간) 그린란드 수도 누크에서 열린 시위에 옌스 프레데리크 닐센 총리를 비롯한 수천 명이 참가해 그린란드 국기를 들고 트럼프 대통령의 위협에 항의했습니다.최근 트럼프 대통령이 그린란드 병합 야욕을 본격적으로 드러낸 후 그린란드에서 처음 열린 대규모 시위입니다.집회 참가자들은 강추위 속 가랑비가 내리는 가운데 미국 영사관을 향해 행진하면서 그린란드어로 그린란드를 뜻하는 '칼랄리트 누나트'를 외치고 원주민인 이누이트족 전통 노래를 불렀습니다.닐센 총리가 이끄는 시위대는 '양키는 집으로 가라(Go Home)', 'NO는 NO를 의미한다', '그린란드는 이미 위대하다' 등의 문구가 적힌 피켓을 들고 행진했습니다.이 같은 조직적인 시위는 인구 2만 명이 채 안 되는 누크에서는 보기 드문 광경이라고 NYT는 설명했습니다.트럼프 대통령이 덴마크와 그린란드 주민, 다수 유럽 국가의 반대에도 "그들이 좋아하든 말든" 그린란드를 어떤 방식으로든 확보하겠다고 언급하자 주민들은 임계점에 달했다는 분석이 나옵니다.시위 조직을 도운 누크 주민 크리스티안 요한센은 NYT에 "지금 사람들 내면에 큰 불안이 있다"며 "(트럼프 대통령의) 새로운 발언이 나올 때마다 상황은 더 악화하고 있다"고 말했습니다.덴마크 수도 코펜하겐에서도 시청 앞 광장에 수천 명이 모여 '그린란드에서 손 떼라'라고 적은 팻말을 들고 덴마크와 그린란드 국기를 흔들었습니다.이들도 '칼랄리트 누나트', '그린란드는 판매 대상이 아니다' 등 구호를 외치며 미국 대사관까지 행진했습니다.일부 참가자는 트럼프의 정치 구호 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)를 비틀어 '미국 물러가라'(Make America Go Away)라는 문구를 새긴 야구모자를 썼습니다.누크 집회에 참가한 그린란드 싱크탱크 북극허브의 아비야야 로싱올센은 "우리나라의 자결권과 우리 국민에 대한 존중을 요구한다"며 "이는 우리만의 싸움이 아니라 전 세계와 관련된 투쟁"이라고 말했습니다.집회는 오르후스·올보르·오덴세 등 덴마크 다른 도시에서도 동시에 열렸습니다.이날 집회를 조직한 덴마크 내 그린란드인협회 우아구트는 "그린란드의 민주주의와 기본적 인권을 존중하라는 뚜렷하고 통일된 메시지를 전달하는 게 목적"이라고 밝혔습니다.덴마크를 지지 방문 중인 미국 여야 의원들은 집회에 앞서 기자회견을 열어 그린란드 병합에 반대한다는 뜻을 거듭 확인했습니다.크리스 쿤스 민주당 상원의원은 "그린란드는 덴마크의 일부고 덴마크는 우리의 나토(NATO·북대서양조약기구) 동맹"이라며 "이 논의는 여기서 끝내야 한다고 생각한다"고 말했습니다.쿤스 의원은 "미국에 덴마크보다 더 나은 동맹국은 거의 없다"며 "덴마크인들에게 나토 동맹국으로서 의지할 수 있는지 의문을 갖게 하는 행동을 한다면 어느 나라가 우리와 동맹을 맺거나 우리 약속을 믿겠는가"라고 했습니다.트럼프 대통령은 무슨 수를 써서라도 그린란드를 차지하겠다는 뜻을 굽히지 않고 있습니다.그는 누크에서 시위가 열리는 동안 그린란드 합동 군사훈련에 병력을 보낸 유럽 8개국에 내달 1일부터 10％, 6월 1일부터 25％의 관세를 부과하겠다고 발표했습니다.지난 12∼13일 여론조사업체 입소스 설문에서 그린란드 병합 시도에 찬성한다는 미국인은 17％에 그쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)