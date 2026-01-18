"'영포티'가 칭찬이야 욕이야?"…영국 BBC가 내놓은 답

스트리트 패션을 차려입고 한 손에 아이폰을 쥔 중년 남성 모습입니다.



영국 BBC 방송이 한국의 이른바 '영포티'를 조명하며 묘사한 장면입니다.



BBC는 한국에서 애초 유행에 민감한 중년을 긍정적으로 지칭하는 용어였던 '영포티'가 최근 온라인 밈 등을 통해 부정적인 의미로 소비되는 경향이 강해졌다고 지적했습니다.



BBC는 한국 청년 인터뷰를 통해 영포티를 "젊어 보이려 너무 애쓰는 사람", "나이 듦을 거부하는 사람"이라고 정의했습니다.



특히 영포티의 상징으로 스트리트 패션 티셔츠와 나이키 운동화, 아이폰 17를 거론했습니다.



실제로 한국에서 애플 시장 점유율이 청년 세대에서 4% 하락한 반면, 40대에서 12% 상승했다고 덧붙였습니다.



BBC는 '영포티' 풍자 배경으로 한국 사회 특유의 '나이 위계'에 대한 젊은 세대의 반감을 꼽았습니다.



나이 든 사람을 존경하라는 식의 강요된 문화에 대해 청년층의 회의감이 커지고 있다는 분석입니다.



과거 권위적인 기성세대를 '꼰대'라고 비하했다면, 이제 '영포티'가 대체하고 있다는 겁니다.



한 온라인 분석 플랫폼 조사 결과 지난해 영포티 언급량은 10만 건을 넘었는데, 이 중 절반 이상이 부정적인 맥락에서 사용된 것으로 나타났습니다.



특히 젊은 여성에게 추파를 던지는 중년 남성을 비꼬는 '스윗 영포티'라는 용어까지 등장했다고 BBC는 짚었습니다.



취업과 내 집 마련에 고통 받는 한국의 청년 세대가 상대적으로 자산을 축적한 중년 세대를 비꼬는 표현이라는 시각도 있습니다.



BBC는 영포티가 기성세대와 청년 사이에 끼인 '샌드위치 신세'가 됐다는 지적도 덧붙였습니다.



