신임 청와대 정무수석에 홍익표…지선 앞 참모진 개편 신호탄

▲ 홍익표 신임 청와대 정무수석비서관

청와대 신임 정무수석으로 홍익표 전 더불어민주당 원내대표가 임명됐습니다.이규연 청와대 홍보소통수석은 브리핑을 통해 사의를 표명한 우상호 정무수석의 후임자로 홍 전 원내대표가 합류한다고 밝혔습니다.홍 전 원내대표는 내일 인수인계 뒤 모레부터 정무수석 임기를 시작합니다.홍 전 원내대표는 당 민주연구원장과 정책위의장, 국회 문화체육관광위원장 등을 지낸 3선 중진 출신입니다.원내대표를 맡았던 때 당 대표이던 이재명 대통령과 호흡을 맞춘 경험이 있습니다.정책적 전문성과 여야 소통의 경험을 살려 청와대와 국회 간 가교의 역할을 해 달라는 이 대통령의 의중이 반영된 것으로 해석됩니다.이규연 수석은 "합리적이고 원만한 성품으로, 국회의원 시절 갈등과 대립을 타협과 합의로 해결해야 한다는 신념 아래 관용과 협업의 정치를 지속적으로 실천해온 분"이라고 설명했습니다.이어 "청와대는 정무 기능에 공백이 없도록 협치 기조를 잘 이어 나가겠다"고 덧붙엿습니다.우상호 수석은 사직 후 6·3 지방선거에서 강원도지사 출마를 본격적으로 준비할 것으로 알려졌습니다.우 수석 사직은 지선을 앞둔 청와대 참모진 개편의 신호탄이 될 전망입니다.원조 친명(친이재명) 모임 '7인회' 출신 김병욱 정무비서관도 성남시장 출마를 위해 조만간 사직할 것으로 전해졌습니다.후임 정무비서관으로는 민주당 재선 의원 출신인 고용진 전 의원 등의 이름이 거론됩니다.다만 이규연 수석은 "아직 확정됐다고 밝히기 어렵다"며 "정무수석실에서 여러 명이 한꺼번에 빠지면 정무 기능에 손실이 올 수 있어 시간을 두고 검토하는 것으로 안다"고 밝혔습니다.여기에다 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마 가능성이 제기되는 김남준 청와대 대변인을 필두로 다수의 비서관과 행정관들이 지방선거 출마를 위해 청와대를 떠날 것으로 관측됩니다.대전·충남, 광주·전남 행정 통합 추진과 맞물려 강훈식 대통령 비서실장의 충청 차출론, 김용범 정책실장의 호남 차출론에 주목하는 시선도 여전합니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)