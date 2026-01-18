뉴스
미 펜실베이니아주서 11세 소년이 아빠 총으로 쏴 살해

정유미 기자
작성 2026.01.18 14:25 조회수
미 펜실베이니아주서 11세 소년이 아빠 총으로 쏴 살해
미국 펜실베이니아주에서 11세 소년이 자신의 생일 다음 날 새벽 아빠를 총으로 쏴 숨지게 하는 일이 일어났습니다.

미국 ABC 방송 등 외신에 따르면 펜실베이니아주 던캐넌에 거주하는 한 소년이 지난 13일 새벽 집에서 총으로 아빠를 쏴 살해했습니다.

신고를 받고 출동한 경찰은 집 안 침대에서 머리에 총상을 입고 숨진 42세 남성을 발견했습니다.

경찰은 부부의 아들인 11세 소년을 현장에서 붙잡아 조사하고 있습니다.

아들은 엄마에게 "내가 아빠를 죽였어"라고 말했다고 현장에 출동한 경찰관이 전했습니다.

이 부부는 이 아들을 2018년 입양한 것으로 전해졌습니다.

사건 전날은 소년의 생일이었는데 아들에게 생일 축하 노래를 불러준 부부는 자정 직후 잠자리에 들었고, 아빠는 자다가 아들이 쏜 총에 변을 당한 것으로 조사됐습니다.

아들은 경찰에서 생일에 부모와 좋은 하루를 보냈다고 진술했지만 "아빠가 잠자리에 들 시간이라고 말하자 아빠에게 화가 났다"고 말했습니다.

또 예전에 아빠가 빼앗아 간 닌텐도 게임기를 찾으려고 서랍에서 열쇠를 찾아 금고 문을 열었다고 진술했습니다.

이 금고에는 범행에 쓰인 권총이 들어 있었던 것으로 파악됐습니다.

소년은 금고에서 총을 꺼내 실탄을 장전한 뒤 아빠의 침대 쪽으로 가 방아쇠를 당겼다고 진술했습니다.

경찰은 정확한 범행 동기를 조사하고 있습니다.

