뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

신임 청와대 정무수석에 홍익표 전 민주당 원내대표

강청완 기자
작성 2026.01.18 14:03 수정 2026.01.18 14:41 조회수
신임 청와대 정무수석에 홍익표 전 민주당 원내대표
▲ 홍익표 전 더불어민주당 원내대표
 
청와대 신임 정무수석비서관으로 홍익표 전 더불어민주당 원내대표가 임명됐습니다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 브리핑에서 사의를 표명한 우상호 정무수석의 후임자로 홍 전 원내대표가 합류한다고 밝혔습니다.

홍 전 원내대표는 오는 20일부터 정무수석 임기를 시작합니다.

홍 전 원내대표는 당 민주연구원장과 정책위의장, 국회 문화체육관광위원장 등을 지낸 3선 의원 출신으로 원내대표를 맡았던 2023년 9월부터 2024년 5월까지 당 대표였던 이재명 대통령과 호흡을 맞춘 바 있습니다.

이규연 수석은 홍 신임 수석에 대해 "합리적이고 원만한 성품으로, 국회의원 시절 갈등과 대립을 타협과 합의로 해결해야 한다는 신념 아래 관용과 협업의 정치를 지속적으로 실천해온 분"이라고 설명했습니다.

이어 "청와대는 정무 기능에 공백이 없도록 협치 기조를 잘 이어 나가겠다"고 덧붙였습니다.

우 수석은 사직 후 6·3 지방선거에서 강원도지사 출마를 본격적으로 준비할 것으로 알려졌습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강청완 기자 사진
강청완 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지