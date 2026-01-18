민주, 장동혁 단식에 "목숨 걸 일인가…더 큰 공익 위해 이뤄져야"

▲ 더불어민주당 박수현 수석대변인이 18일 국회에서 현안 관련 기자 간담회를 열고 있다.
더불어민주당은 오늘(18일) 국민의힘 장동혁 대표가 통일교·공천헌금 '쌍특검'을 요구하며 나흘째 단식 투쟁을 이어가자 "호미로 막을 수 있는 일을 쟁기로 막겠다고 나선 것은 아닌지 매우 안타깝다"고 밝혔습니다.
박수현 수석대변인은 이날 국회에서 기자간담회를 열어 "제1야당 대표의 목숨(을 건 단식)은 조금 더 큰 국민의 공익을 위해 이뤄져야 한다"며 이같이 말했습니다.
박 수석대변인은 "통일교와 신천지 관련 사안이 제1야당 대표의 목숨 건 단식의 대상일지 여전히 이해할 수 없다"며 "역사적으로 제1야당 대표는 여당 대표와 함께 역사의 큰 전환점을 만들어내는 역할을 부여받은 막중한 책임자"라고 강조했습니다.
이어 "목숨 건 단식은 역사의 물줄기를 크게 전환하거나 최후의 수단으로 이뤄져야 하고, 제1야당 대표의 단식은 영향력 있는 결과로 귀결된 바 있다"며 "김영삼·문재인 전 대통령과 이재명 대통령의 단식은 주제와 결과가 그랬다"고 했습니다.
정청래 대표의 단식장 방문 여부에 대해선 "때가 되면 단식장을 방문해 사람으로서의 도리를 할 기회가 있지 않을까"라며 "그러나 이를 논의하거나 일정을 정한 바는 없다"고 언급했습니다.
법왜곡죄 도입, 대법관 증원 등 사법개혁 법안 처리 방침도 재확인했습니다.
박 수석대변인은 "법안처리 로드맵에서 변화된 것이 없다"며 "야당과 협의해 설 이전에 사법개혁안을 다 처리하고 설 이후 민생을 위한 상생 국회, 생산 국회가 되도록 노력하겠다"고 설명했습니다.
이어 "다만 지금 중대범죄수사청(중수청)법과 공소청법의 처리라는 새로운 과제가 생겼기에 변수가 발생할 수 있는 상황"이라고 덧붙였습니다.
한편 박 수석대변인은 주택 보유세 조정을 위한 당정 협의 여부에 대한 질문엔 "구체적으로 협의는 없었다. 필요하면 부동산 공급대책을 논의할 때 함께 논의하지 않을까"라며 "이 자리에서 국민 생활에 큰 영향을 미치는 세제개편 논의 여부를 밝히는 것은 매우 적절하지 않다"고 답했습니다.
김용범 청와대 정책실장이 지난 16일 언론 인터뷰에서 '고가 주택의 보유세·양도세 누진율 상향을 검토하고 있다'는 취지로 언급한 것과 관련해선 "부동산 공급대책이 잘 마련돼있다는 것을 강조한 말씀"이라며 "세제도 뒷받침할만한 부분이 없는지 살펴볼 필요가 있다는 차원으로 이해했다"고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
