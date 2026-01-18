민주, 장동혁 단식에 "목숨 걸 일인가…더 큰 공익 위해 이뤄져야"

▲ 더불어민주당 박수현 수석대변인이 18일 국회에서 현안 관련 기자 간담회를 열고 있다.

더불어민주당은 오늘(18일) 국민의힘 장동혁 대표가 통일교·공천헌금 '쌍특검'을 요구하며 나흘째 단식 투쟁을 이어가자 "호미로 막을 수 있는 일을 쟁기로 막겠다고 나선 것은 아닌지 매우 안타깝다"고 밝혔습니다.박수현 수석대변인은 이날 국회에서 기자간담회를 열어 "제1야당 대표의 목숨(을 건 단식)은 조금 더 큰 국민의 공익을 위해 이뤄져야 한다"며 이같이 말했습니다.박 수석대변인은 "통일교와 신천지 관련 사안이 제1야당 대표의 목숨 건 단식의 대상일지 여전히 이해할 수 없다"며 "역사적으로 제1야당 대표는 여당 대표와 함께 역사의 큰 전환점을 만들어내는 역할을 부여받은 막중한 책임자"라고 강조했습니다.이어 "목숨 건 단식은 역사의 물줄기를 크게 전환하거나 최후의 수단으로 이뤄져야 하고, 제1야당 대표의 단식은 영향력 있는 결과로 귀결된 바 있다"며 "김영삼·문재인 전 대통령과 이재명 대통령의 단식은 주제와 결과가 그랬다"고 했습니다.정청래 대표의 단식장 방문 여부에 대해선 "때가 되면 단식장을 방문해 사람으로서의 도리를 할 기회가 있지 않을까"라며 "그러나 이를 논의하거나 일정을 정한 바는 없다"고 언급했습니다.법왜곡죄 도입, 대법관 증원 등 사법개혁 법안 처리 방침도 재확인했습니다.박 수석대변인은 "법안처리 로드맵에서 변화된 것이 없다"며 "야당과 협의해 설 이전에 사법개혁안을 다 처리하고 설 이후 민생을 위한 상생 국회, 생산 국회가 되도록 노력하겠다"고 설명했습니다.이어 "다만 지금 중대범죄수사청(중수청)법과 공소청법의 처리라는 새로운 과제가 생겼기에 변수가 발생할 수 있는 상황"이라고 덧붙였습니다.한편 박 수석대변인은 주택 보유세 조정을 위한 당정 협의 여부에 대한 질문엔 "구체적으로 협의는 없었다. 필요하면 부동산 공급대책을 논의할 때 함께 논의하지 않을까"라며 "이 자리에서 국민 생활에 큰 영향을 미치는 세제개편 논의 여부를 밝히는 것은 매우 적절하지 않다"고 답했습니다.김용범 청와대 정책실장이 지난 16일 언론 인터뷰에서 '고가 주택의 보유세·양도세 누진율 상향을 검토하고 있다'는 취지로 언급한 것과 관련해선 "부동산 공급대책이 잘 마련돼있다는 것을 강조한 말씀"이라며 "세제도 뒷받침할만한 부분이 없는지 살펴볼 필요가 있다는 차원으로 이해했다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)