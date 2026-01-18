구속된 전광훈 없는 '전광훈 예배'…"병보석 기적을, 아멘"

▲ 18일 서울 종로구 동화면세점 앞에서 열린 사랑제일교회 전국 주일 연합예배 현장

서울 광화문 동화면세점 앞에서 열린 사랑제일교회 전국 주일 연합예배에 경찰 비공식 추산 6천 명이 모였습니다.교회를 이끌던 전광훈 목사가 지난 13일 구속되며 '전 목사 없는 예배'가 됐지만 신자들은 세종대로 4개 차로를 가득 메웠습니다.경찰은 당초 차로 점용을 금지하고 인도에서 예배하도록 하는 방안을 검토했지만 지난주와 비슷한 규모의 인원이 몰리면서 예배는 그대로 진행됐습니다.연단에 오른 연사들은 전 목사의 조속한 석방을 강하게 호소했습니다.한 목사는 "목사님의 고난이 헛되지 않도록 주님이 도와달라"며 "기적이 나타나 빠른 시일 내 병보석으로 석방되게 해달라"고 외쳤고 신도들은 "아멘"으로 응답했습니다.일부 여성 신도들은 눈물을 글썽이기도 했습니다.현장에는 난로를 피운 천막도 설치됐습니다.경찰은 지난 4일 예배에 참석한 80대 남성이 사망한 채 발견된 것과 관련해 겨울철에는 실내나 인도에서 예배할 것을 교회 측에 권고한 바 있습니다.전광훈 목사는 서울서부지법 폭력 난동을 배후 조종한 혐의로 구속돼 있습니다.(사진=연합뉴스)