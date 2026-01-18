BBC도 한국 '영포티' 조명…'나이 위계'에 젊은층 반감 드러나

▲ 아이폰 구매를 위해 늘어선 긴 줄

"스트리트 패션을 차려입고 아이폰을 손에 쥔 중년 남성의 모습."영국 BBC 방송은 18일(현지시간) 한국 '영포티'(young forty)를 조명한 기사에서 그들을 이같이 묘사했습니다.영포티는 당초 유행에 민감한 중년 라이프스타일을 뜻하는 긍정적 용어였지만, 최근 인공지능(AI) 밈(meme·온라인 유행 콘텐츠) 등에서 부정적인 의미로 많이 쓰이고 있습니다.BBC는 국내 Z세대 인터뷰를 인용해 "젊어 보이려고 너무 애쓰는 사람", "시간이 흘렀다는 걸 받아들이길 거부하는 사람"이라고 영포티를 정의했습니다.특히 영포티의 상징으로 꼽히는 스투시 티셔츠와 나이키 운동화, 아이폰17 등을 거론하며 "한국에서 아이폰 선호도는 여전히 높지만, 애플의 시장 점유율은 Z세대에서 4% 떨어진 반면 40대에서는 12% 상승했다"고 덧붙였습니다.BBC는 영포티 밈이 유행한 배경으로 한국 사회 특유의 엄격한 '나이 위계'에 대한 젊은 세대의 반감을 꼽았습니다.BBC는 "한국에서는 나이 한 살 차이도 사회적 위계의 근거가 되며, 처음 만난 사이에도 나이를 가장 먼저 묻고 이후 행동을 결정한다"며 "영포티는 한국의 젊은 세대 사이에서 나이 든 사람들에 대한 거의 강요된 존경에 대한 회의감이 커지고 있음을 보여주는 현상"이라고 분석했습니다.과거 '꼰대'가 권위적인 기성세대를 비하하는 표현이었다면, 이제는 영포티가 그 자리를 대체하고 있다는 것입니다.실제로 온라인 분석 플랫폼 '섬트렌드'에 따르면 지난해 온라인에서 영포티는 10만 번 넘게 언급됐는데, 이 중 절반 이상은 '늙은', '혐오스러운' 등 부정적인 맥락에서 사용된 것으로 나타났습니다.특히 젊은 여성에게 추파를 던지는 중년 남성을 비꼬는 '스윗 영포티'라는 용어까지 등장했다고 BBC는 짚었습니다.경쟁에 내몰려 취업도, 내집 마련도 어려운 Z세대가 경제 성장기에 일자리를 얻고 재산을 축적한 중년 세대를 비꼬는 표현이라는 분석도 있습니다.다만 영포티가 Z세대와 기성세대 사이에 끼인 '샌드위치' 신세가 됐다는 지적도 나옵니다.올해 41세가 된 지승렬씨는 BBC에 "앞선 세대는 윗사람이 말하는 대로 따르는 상명하복 세대였지만, 이후 세대는 '왜 그렇게 해야 하느냐'고 묻는 세대"라며 "두 문화를 모두 경험한 우리는 사이에 끼어 있는 기분"이라고 말했습니다.