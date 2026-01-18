중국 인민해방군 "미 함정 2척 타이완해협 통과…경계 태세"

▲ 미 해군의 유도 미사일 구축함 '존 핀'호

중국 인민해방군 동부전구가 미국 해군 함정 2척이 타이완해협을 통과해 최고 수준의 경계 태세를 유지하고 있다고 밝혔습니다.동부전구 사령부의 쉬청화 대변인은 "16∼17일 미 해군의 유도 미사일 구축함 '존 핀'호와 해양조사선 '메리 시어스'호가 타이완해협을 통과했다"며 "동부전구는 국가 주권과 안보, 지역 평화와 안정을 단호하게 보호하기 위해 고도의 경계 태세를 유지하고 있다"고 말했습니다.쉬 대변인은 이어 "미 함정들의 움직임을 감시하고 추적하기 위해 해군과 공군력을 배치해 효과적 대응·관리에 나섰다"고 덧붙였습니다.앞서 미 해군 함정은 지난해 4월 23일과 9월 12일에도 타이완해협을 통과한 바 있습니다.지난해 4월 미사일 구축함 '윌리엄P.로런스'호가 타이완해협을 통과했을 당시 동부전구는 "미국에 왜곡과 선전을 중단하고 타이완해협의 평화와 안정을 공동으로 유지하라고 경고한다"고 반발했고, 9월 미국 구축함 '히긴스'호가 영국 해군 호위함 '리치먼드'호와 함께 타이완해협을 항해했을 때에는 "미국과 영국이 잘못된 신호를 보내 타이완해협의 평화와 안정을 훼손하고 있다"고 날을 세웠습니다.동부전구는 이번 미 함정들의 타이완해협 통과와 관련해서는 해당 사실만 언급했을 뿐 미국을 비난하는 발언은 하지 않았습니다.(사진=미해군 제공, 연합뉴스)