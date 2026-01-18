생일 축하 자리 끝나고 '탕!'…미국서 11살이 아빠 살해

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

미국 펜실베이니아주에서 11세 소년이 자신의 생일 다음 날 새벽 아버지를 총으로 쏴 숨지게 하는 일이 발생했습니다.미국 ABC 방송 등에 따르면 펜실베이니아주 던캐넌에 거주하는 한 소년이 지난 13일(현지시간) 새벽 집에서 아버지에게 총을 발사했습니다.신고를 받고 출동한 경찰은 집 안 침대에서 머리에 총상을 입고 숨진 42세 남성을 발견했습니다.경찰은 아들인 11세 소년을 현장에서 붙잡았습니다.아들은 엄마에게 "내가 아빠를 죽였어"라고 말했다고 현장에 출동한 경찰관이 전했습니다.부부는 이 아들을 2018년 입양한 것으로 알려졌습니다.사건 전날이 소년의 생일이었는데 아들에게 생일 축하 노래를 불러준 부부는 자정 직후 잠자리에 들었고, 아빠는 자다가 아들이 쏜 총에 변을 당한 것으로 조사됐습니다.아들은 경찰에서 생일에 부모와 좋은 하루를 보냈다고 진술했지만, "아빠가 잠자리에 들 시간이라고 말하자 아빠에게 화가 났다"고 말했습니다.아들은 예전에 아버지가 빼앗아 간 닌텐도 게임기를 찾으려고 서랍에서 열쇠를 찾아 금고 문을 열었다고 진술했습니다.이 금고에는 범행에 쓰인 권총이 들어 있었던 것으로 파악됐습니다.소년은 금고에서 총을 꺼내 실탄을 장전한 뒤 아빠의 침대 쪽으로 가 방아쇠를 당겼다고 진술했습니다.(사진=연합뉴스)