새마을금고 건전성 특별관리…행안부·금융당국 공조 강화

행정안전부와 금융당국은 새마을금고에 대한 특별관리 기간을 운영하고 공조 체계를 강화해 새마을금고가 금융시장의 불안 요인으로 작용하지 않도록 건전성을 획기적으로 개선하겠다고 오늘(18일) 밝혔습니다.정부에 따르면 행안부는 금융위원회, 금융감독원, 예금보험공사 등 관계기관과 함께 새마을금고의 경영실적을 개선하기 위해 작년 12월부터 올해 6월까지 건전성 특별관리 기간을 운영 중입니다.관계기관은 이 기간 연체율과 예수금·유동성, 손실 규모, 부실금고 구조조정 현황을 상시 점검하고, 지역별·금고별로 건전성 개선 목표를 부여했습니다.목표 달성이 부진한 금고에 대해서는 현장점검과 경영진 면담, 확약서 징구 등을 통해 경영실적 개선을 유도하고 있습니다.아울러 행안부와 금융당국 간 건전성 관리·감독 공조 체계를 강화하기 위해 합동 특별관리 태스크포스(TF)도 가동했습니다.TF는 행안부 지역금융지원과, 금융위 상호금융팀, 금감원 중소금융감독국·검사2국, 예금보험공사 금융안정실 등 4개 기관 감독부서 핵심 인력으로 구성됐습니다.TF는 일별·주별·월별(분기)·반기별로 집계되는 정보를 바탕으로 매주 컨퍼런스콜을 열어 경영지표를 상시 모니터링하고, 정보 공유와 합동검사, 제도개선 등 건전성 관리·감독 전반을 논의하고 있습니다.2023년 7월 새마을금고 인출 사태 이후부터 작년 말까지 모두 42개 금고를 합병했으며, 앞으로는 행안부의 적기시정조치 등 적극적인 감독권을 활용해 부실금고를 보다 신속하게 구조조정할 계획입니다.행안부와 금융당국은 올해 합동검사를 대폭 확대해 실시하고, 검사 대상 금고 수를 지난해 32개에서 올해 57개로 늘릴 방침입니다.특히 특별관리 기간인 상반기에는 합동검사 대상을 35개로 확대해 지난해 상반기 16개보다 두 배 이상 늘릴 계획입니다.행안부와 새마을금고는 작년 12월 열린 상호금융정책협의회에서 마련한 제도개선 방안의 후속 조치도 차질 없이 이행하기로 했습니다.또 금융당국은 연체율 관리와 구조조정 과정에서 제기되는 현장 의견을 수렴해 필요한 제도적 지원을 이어갈 방침입니다.(사진=연합뉴스)