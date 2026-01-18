민주, 장동혁 단식에 "목숨 걸 일인가, 역사 바꾸는 최후 수단이어야"

▲ 더불어민주당 박수현 수석대변인이 18일 국회에서 현안 관련 기자 간담회를 열고 있다.

더불어민주당은 국민의힘 장동혁 대표가 통일교·공천헌금 '쌍특검' 을 요구하며 나흘째 단식 투쟁을 이어가는 데 대해 "호미로 막을 수 있는 일을 쟁기로 막겠다고 나선 것 같아 매우 안타깝다"고 말했습니다.박수현 수석대변인은 오늘 국회 기자간담회에서 "제1야당 대표의 목숨을 건 단식은 더 큰 국민의 공익을 위해 이뤄져야 한다"며 "통일교와 신천지 사안이 제1야당 대표가 목숨을 걸고 단식할 사안인지 이해하기 어렵다"고 밝혔습니다.그러면서 "역사적으로 제1야당 대표는 여당 대표와 함께 역사의 전환점을 만드는 막중한 책임을 지닌 인물"이라고 강조했습니다.이어 "김영삼·문재인 전 대통령과 이재명 대통령의 단식은 주제와 결과 모두 역사적 의미가 있었다"고 덧붙였습니다.정청래 대표의 단식장 방문 여부에 대해서는 "때가 되면 사람으로서의 도리를 할 기회가 있지 않겠느냐"면서도 "구체적인 논의나 일정은 없다"고 밝혔습니다.민주당은 법왜곡죄 도입과 대법관 증원 등 사법개혁 법안 처리 방침도 재확인했습니다.박 수석대변인은 "설 이전까지 사법개혁안을 처리하고 설 이후에는 민생을 위한 상생 국회가 되도록 노력하겠다"고 밝혔습니다.다만 중대범죄수사청법과 공소청법 처리라는 새 변수가 생겼다고 했습니다.주택 보유세 조정과 관련해서는 "당정 간 구체적인 협의는 없었다"며 "세제 개편 논의를 이 자리에서 밝히는 것은 적절하지 않다"고 선을 그었습니다.김용범 청와대 정책실장이 그제 언론 인터뷰에서 '고가 주택의 보유세·양도세 누진율 상향을 검토하고 있다'는 취지로 언급한 것과 관련해선 "부동산 공급대책이 잘 마련돼있다는 것을 강조한 말씀"이라며 "세제도 뒷받침할만한 부분이 없는지 살펴볼 필요가 있다는 차원으로 이해했다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)